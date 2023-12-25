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YouTuber觀察義大利「交通」跟台灣不同處 直言：台灣該學習

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber鄒小捷觀察義大利交通與台灣交通不同之處，點出台灣人應該學習國外好的優點。圖擷自YouTube頻道《戰神鄒小捷》
YouTuber鄒小捷觀察義大利交通與台灣交通不同之處，點出台灣人應該學習國外好的優點。圖擷自YouTube頻道《戰神鄒小捷》

台灣汽機車亂象引發了許多交通問題，被國外媒體稱為「行人地獄」，日前重機YouTuber鄒小捷拍攝了一支觀察「義大利交通」的影片，發現當地不論是汽車、機車、腳踏車，都會禮讓行人，而且當地道路規劃還有雙向汽車道、腳踏車車道，不會有騎腳踏車上人行道的問題。

鄒小捷在YouTube頻道《戰神鄒小捷》分享，標題寫著「歐洲人騎車在台灣酸民眼裡=不要臉...卻是台灣交通唯一解答」，他觀察義大利路況，發現不論是汽機車，都很重視交通禮儀，不會搶快、搶道，就算沒有紅綠燈的路口，只要有行人要過馬路，路上的車也會慢慢停下來，不會視若無睹，連腳踏車都懂得禮讓行人。

鄒小捷指出，義大利跟台灣不一樣的地方還有「寬敞無障礙的人行道」，道路規劃了雙向機車道、腳踏車車道，不會有互相侵害路權的問題，所以不會看到腳踏車騎上人行道，機車也會守著規矩行駛。

另外汽機車在雙向車道時，如果遇到機車要跨越車道的狀況，台灣有些駕駛會跟對向車道硬擠，但義大利則不會，兩方會做調解，讓車流能暢通無礙，而車子遇到行人都會停下來，行人也會注意車況再往前走，連腳踏車都會禮讓行人。

到影片尾聲時，鄒小捷直言「台灣人到底有什麼問題？經過我們剛剛實際考察之後，就會覺得台灣出去考察的政府官員，或者是一些交通相關部門人士，每年考察到底帶回來了什麼實質屁東西啊？那些標線的規劃有一些改進，那是應當的好不好，搞得好像是我們台灣第三世界落後國家是不是？」最後他也期許台灣的交通問題能獲得改善，吸收外國的一些好處。

義大利 行人地獄 人行道

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