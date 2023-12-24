天冷台人最愛這穿搭 眾人笑稱「像鐵皮屋一樣」：台灣標配

受寒流影響，許多人外出都穿上保暖的羽絨外套，一名男子便好奇詢問「大家會穿羽絨衣是不是因為實用性高？」引起網友討論，有人更以「鐵皮屋」比喻，形容羽絨外套簡直是台灣冬天的標配。

原PO在PTT發文表示，最近天氣十分寒冷，走在路上常常看到大家都穿著羽絨外套，不禁好奇發問，「是不是因為大家出門都騎車，為了防風加保暖，有時候還可以防水，所以才會選擇實用的羽絨衣啊？不然穿很帥的大衣應該就冷死了吧」。

貼文吸引網友留言，「很臃腫」、「米其林活招牌」、「穿比不穿還醜」、「穿起來很胖」、「輕盈又保暖」、「米其林外套就跟鐵皮屋一樣，是台灣氣候標配」、「羽絨衣真的比較保暖，我根本不管醜不醜照穿」。

也有網友表示，最近穿看起來顯瘦的單層外套出門，結果冷到發抖，後悔沒穿「米其林」出門，感嘆羽絨外套真的是台灣氣候下的標配，即便跟鐵皮屋一樣外觀不好看，「但就是強壯又實用，又不怎麼需要保養，米其林外套就是台灣的價值」。