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南韓冬天不關水龍頭「好浪費」？ 原因曝光：台灣高山也會

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南韓冬天不關水龍頭「好浪費」？ 原因曝光：台灣高山也會

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一到冬天，水龍頭常常會呈現開啟狀態，讓許多人感到很疑惑。圖／截自韓國星程旅遊Facebook
南韓一到冬天，水龍頭常常會呈現開啟狀態，讓許多人感到很疑惑。圖／截自韓國星程旅遊Facebook

用完水隨手關水龍頭是生活常識，但南韓只要一到冬天，很多住戶就不會關水龍頭，讓不少人一頭霧水。韓國星程旅遊社揭開謎底，原來是因為天氣太冷，水管有結冰的風險，更有網友點出其實台灣高山地區也會這樣做。

許多人不明白為什麼南韓冬天時，水龍頭常常一直開著，認為這樣很浪費水。韓國星程旅遊社20日在Facebook發文解答，其實是因為南韓最低溫下探零下16度，如果水龍頭的水不流動，水管很容易結冰，所以許多冰冷國家入冬都會這樣做，「讓水一直保持開啟、持續不斷的流動」。

寒冷的天氣容易造成水管結冰或管線爆裂，需要花相當高的修理費，因此寧願讓水保持暢通，花少少的水費更省事。韓國星程旅遊社也叮嚀，若遇到結冰問題，可以試著先用暖風機吹或用溫水灑一下，能幫助解凍，但要切記不能使用熱水，因為高溫和冰相撞可能導致水管爆裂，造成更大的危險。

貼文吸引萬人按讚，網友紛紛表示「學到了」、「長知識了」、「難怪前幾天去韓國看到好多沒關水」、「活在夏天國度的我們不知道冬天人的苦」、「沒住過冰天雪地的人不能理解」；但也有人指出，其實台灣高山地區也是如此，「合歡山武嶺的廁所冬天也是這樣，水龍頭的水也是打開，要防止水管結冰」、「冬天的武嶺農場也是啊，之前還有人自作聰明把水關掉」。

南韓 低溫

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