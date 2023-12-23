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主管氣到翻臉走人！他怨交換禮物「一堆人拿廢物」 過來人：每次都真心換絕情

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，部門同事約定好要交換禮物，結果卻有人拿廢物來換，主管甚至翻臉走人，讓他直呼「超討厭交換禮物」。示意圖／ingimage
網友抱怨，部門同事約定好要交換禮物，結果卻有人拿廢物來換，主管甚至翻臉走人，讓他直呼「超討厭交換禮物」。示意圖／ingimage

聖誕節即將到來，明天將迎來平安夜，不少學生黨、上班族會揪團玩交換禮物，增加過節的樂趣。不過日前一名網友發文抱怨，部門同事約定好要交換禮物，並訂好禮物價格，結果卻有人拿廢物來換，而主管拿到廁所芳香劑和馬桶刷竟翻臉走人，讓他直呼「超討厭交換禮物」。

原PO在「匿名公社」發文分享，原先規定好禮物金額為400至500元，結果卻一堆人拿廢物來換，他們將禮物包裝得很精美，但一打開卻讓全場都傻眼。原PO接著說道，起初主管看到原PO抽到衣架跟垃圾桶時還笑得很開心，換他拿到廁所芳香劑和馬桶刷時，卻不爽翻臉走人，原PO表示，「只有我們這群菜鳥乖乖照規定買」，自己還特地去文具店挑了一堆文具，現在想想根本是在浪費時間。

貼文一出，引發網友共鳴，「之前每年玩也是收到這種湊在一起的東西，後來就不玩了」、「往年都是這樣，所以以後不玩了，辛辛苦苦挑個自己喜歡的禮物，去換個別人不要的禮物回來，真蠢」、「佔便宜心態啊，大多人絕對都拿廢物出來」、「禮物先留著，明年同事運氣好的話會把這禮物抽回去」、「每次都是真心換絕情」。

此外，也有網友認為，「玩不起就別玩，花自己錢送禮還要顧慮抽到的人的感受，那直接說你要什麼類型的先統計一下開清單出來，一直換到你要的那個就好了啊」、「這原本就是開玩笑交換禮物活動，器量太小玩不起就滾，沒給你抽到20包食鹽就不錯了啦」、「就是這樣才好啊」、「開心就好，認真就輸了」。

交換禮物 聖誕節

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