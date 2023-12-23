不滿「生菜丟火鍋煮」須多付20元！ 台中男發文恐嚇要殺警 引網熱議

台中一名男子近日前往火鍋店用餐，期間他將自助吧的生菜加入鍋內一同加熱，卻遭店員索取20元費用，店家表示，已貼出公告說明，如有「將自助吧生菜放入鍋內烹煮的需求」須酌收額外費用，但男子不滿此規定堅持不付，和店家爆發衝突，甚至出動員警到場調解。事後男子氣不過，在網上發文揚言要「殺員警」，警方知悉後隨即通知男子到案說明，並依恐嚇罪將其移送法辦。

據《ETtoday》報導得知，該男於本月11日至台中西屯一家火鍋店用餐，因不滿店家規定「自助吧生菜放火鍋內煮須加錢」，而與店家爆發衝突。警方到場調解時，店家解釋，此規定早已貼在店內，且男子已多次來店用餐，每次都會將沙拉吧的生菜丟進火鍋裡煮，店員已多次勸說皆無果，然而面對員警追問時，男子竟辯稱自己「沒看到、看不懂」公告，並表示「要怎麼吃是他的自由」。

而經過警方調解，店家決定不再追究。不料該男竟對員警心生不滿，20日在FB社團「爆料公社」發表恐嚇文揚言要殺員警，「小生我決意預備要殺民、刑事違法的台中市西屯派出所的承辦員警了。網好友們可以舉報小生我的。迫切請求中」，此文遭警方網路巡邏發現後，立即通知男子到案說明，偵訊後依恐嚇罪嫌移送台中地檢署。

據了解，類似情形在今年8月也曾發生過，當時網友在PTT發文抱怨，自己將自助吧的洋蔥和玉米加入鍋內共煮，卻遭店員索取20元，讓網友相當傻眼，「第一次遇到付錢的自助吧不是因為吃不完浪費被罰錢，而是不能放入火鍋煮要罰錢」，雖店家有公告但卻沒事先告知，根本是等客人落入陷阱後才馬上跑來索討，網友直言，雖然只是20元，但用餐體驗已經完全跌到谷底。

對此，有網友認同店家作法，「要收錢的理由很簡單吧，怕你拿一堆吃不完往鍋子裡倒」、「生菜拿去煮的話消耗量太大了」、「要放可以啊，20元付下去怎麼加都隨你」、「這種歪風不遏止，大家都拿生菜去煮」、「按照店家的公告走很困難嗎？至少他有告知了，你沒注意看怪誰？」不過也有網友認為，「這什麼神奇條款？怎麼吃還要店家同意」、「不懂，你管人家怎麼吃，不給吃不要放啊」、「為什麼煮要加錢？」