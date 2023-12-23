快訊

學者看缺工海嘯：翻轉生育已來不及 開放移民迫在眉睫

美麗島民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

玉山降初雪！ 明轉冷上看強烈冷氣團 氣象署：年底再1波冷空氣

不滿「生菜丟火鍋煮」須多付20元！ 台中男發文恐嚇要殺警 引網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
台中一名男子在火鍋店用餐時，將自助吧的生菜加入鍋內一同加熱，卻遭店員索取20元費用，因不滿此規定與店家爆發糾紛。示意圖／ingimage
台中一名男子在火鍋店用餐時，將自助吧的生菜加入鍋內一同加熱，卻遭店員索取20元費用，因不滿此規定與店家爆發糾紛。示意圖／ingimage

台中一名男子近日前往火鍋店用餐，期間他將自助吧的生菜加入鍋內一同加熱，卻遭店員索取20元費用，店家表示，已貼出公告說明，如有「將自助吧生菜放入鍋內烹煮的需求」須酌收額外費用，但男子不滿此規定堅持不付，和店家爆發衝突，甚至出動員警到場調解。事後男子氣不過，在網上發文揚言要「殺員警」，警方知悉後隨即通知男子到案說明，並依恐嚇罪將其移送法辦。

據《ETtoday》報導得知，該男於本月11日至台中西屯一家火鍋店用餐，因不滿店家規定「自助吧生菜放火鍋內煮須加錢」，而與店家爆發衝突。警方到場調解時，店家解釋，此規定早已貼在店內，且男子已多次來店用餐，每次都會將沙拉吧的生菜丟進火鍋裡煮，店員已多次勸說皆無果，然而面對員警追問時，男子竟辯稱自己「沒看到、看不懂」公告，並表示「要怎麼吃是他的自由」。

而經過警方調解，店家決定不再追究。不料該男竟對員警心生不滿，20日在FB社團「爆料公社」發表恐嚇文揚言要殺員警，「小生我決意預備要殺民、刑事違法的台中市西屯派出所的承辦員警了。網好友們可以舉報小生我的。迫切請求中」，此文遭警方網路巡邏發現後，立即通知男子到案說明，偵訊後依恐嚇罪嫌移送台中地檢署。

據了解，類似情形在今年8月也曾發生過，當時網友在PTT發文抱怨，自己將自助吧的洋蔥和玉米加入鍋內共煮，卻遭店員索取20元，讓網友相當傻眼，「第一次遇到付錢的自助吧不是因為吃不完浪費被罰錢，而是不能放入火鍋煮要罰錢」，雖店家有公告但卻沒事先告知，根本是等客人落入陷阱後才馬上跑來索討，網友直言，雖然只是20元，但用餐體驗已經完全跌到谷底。

對此，有網友認同店家作法，「要收錢的理由很簡單吧，怕你拿一堆吃不完往鍋子裡倒」、「生菜拿去煮的話消耗量太大了」、「要放可以啊，20元付下去怎麼加都隨你」、「這種歪風不遏止，大家都拿生菜去煮」、「按照店家的公告走很困難嗎？至少他有告知了，你沒注意看怪誰？」不過也有網友認為，「這什麼神奇條款？怎麼吃還要店家同意」、「不懂，你管人家怎麼吃，不給吃不要放啊」、「為什麼煮要加錢？」

火鍋 台中市 恐嚇

延伸閱讀

外送員路邊狂吹冷風還遭嗆「不爽別做」 網批奧客：將心比心很難嗎？

女友出差2週！男上司為「省錢」要求共宿 男友一聽急問：合理嗎？

他瞞女友月薪僅30K存款曝光「還留一手」 網一看傻眼：女友好可憐

超越「不好意思」！醫指「這句」口頭禪被濫用讓人反感 網讚中肯

相關新聞

不滿「生菜丟火鍋煮」須多付20元！ 台中男發文恐嚇要殺警 引網熱議

台中一名男子近日前往火鍋店用餐，期間他將自助吧的生菜加入鍋內一同加熱，卻遭店員索取20元費用，店家表示，已貼出公告說明，如有「將自助吧生菜放入鍋內烹煮的需求」須酌收額外費用，但男子不滿此規定堅持不付，和店家爆發衝突，甚至出動員警到場調解。事後男子氣不過，在網上發文揚言要「殺員警」，警方知悉後隨即通知男子到案說明，並依恐嚇罪將其移送法辦。

頂呱呱點什麼才顯得懂吃？ 這1物最多人推薦：配紅茶無人能敵

一提到速食，多數人直接聯想到麥當勞、肯德基等速食連鎖店，但台式的速食店其實也很受歡迎。有一名網友就好奇「頂呱呱」在這些強勁的對手夾擊下，為何還能屹立不搖？貼文也引來兩派網友不同看法。

他見捷運中山站假日人潮多「有什麼好逛的？」 內行人曝1特色是主因

台北捷運路網四通八達，每一站都有其特色，有一名網友就好奇中山捷運站到底有什麼好逛的，為何每次一到假日，中山站總是很多人潮，還不如去信義商區比較好逛。貼文一出，不少內行人透露在地的特色店家是吸引人潮的主因。

她曝4種旅伴最雷行為 這1點最多人認同：還是一個人旅遊自在

有人喜歡獨自旅行，也有人喜歡攜伴出遊，但人多總是容易出現意見分歧的時候，有一名女網友就在PTT發文，分享4種自己覺得旅伴最雷的行為，並且問大家「最受不了朋友出國的行為是什麼？」貼文引起不少共鳴，還有人說「自己一個人旅遊自在多了」。

零食騙很大？ 法YTR：台灣有90%的法式產品都是假的

「酷」和法國友人Anna同錄討論台灣零食的影片時提及，包括印有法國國旗和巴黎鐵塔的法蘭酥，表示：「這是台灣超市騙最大的餅乾，這在法國根本不存在好嗎？」緊接著又表示一款號稱「喝一口置身巴黎」的奶茶，Anna也表示：「那你應該喝紅酒才對！」

冬至到！今晚該舀哪一瓢湯圓 網封這口味為「湯圓之神」

不少網友一致推「花生湯圓」為湯圓之神，有人認為芝麻湯圓也可排名第二，但銷售有時還比花生湯圓熱門，其次便是「鹹湯圓」，普遍獲得網友青睞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。