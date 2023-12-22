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零食騙很大？ 法YTR：台灣有90%的法式產品都是假的

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自YouTuber「酷」IG
擷自YouTuber「酷」IG

一名法國YouTuber「酷」在台灣已長住逾5年，他在上(11)月獲得台灣永久居留權。近日他在個人IG頻道上抱怨台灣零食「騙很大」，許多在歐洲從未見過的知名零食，包裝上卻寫著法式或義式食品，讓他直呼：「台灣有90%的法式產品都是假的」。

「酷」和法國友人Anna同錄討論台灣零食的影片時提及，包括印有法國國旗和巴黎鐵塔的法蘭酥，表示：「這是台灣超市騙最大的餅乾，這在法國根本不存在好嗎？」緊接著又表示一款號稱「喝一口置身巴黎」的奶茶，Anna也表示：「那你應該喝紅酒才對！」

「酷」接著秀出另一款知名起司公司出產的罐裝起司表示，他這輩子從未在法國見過罐裝起司，但這款商品的包裝上也印有法國國旗，此外包括超商推出的「法式千層蛋糕」，讓他被洗腦到誤以為它真的是來自法國的商品。

此外Anna和酷討論起可麗餅的不同。在法國的可麗餅餅皮是軟的，Anna還一度要求台灣的可麗餅業者能不能把餅皮弄軟一點，對方還回答道：「法國的可麗餅就是硬的」，讓她吐出真心話：「到底誰才是法國人？」酷也說，台灣的「可麗餅」應該改名成「可脆餅」，因為真的很脆，與法國的可麗餅不同。

諸如此類打著法式或義式名號的食品或零食，讓「酷」感嘆：「這就是台灣行銷的力量！」，因此他指出「台灣有90%的法式產品都是假的」，談及此還以貼文重申：「不要再誤會法國食物！」

網友對此則表示很有同感：「我剛來法國時還找不到法蘭酥」、「終於有人說實話了」，但也有人表示：「我們一直都知道不是法國的啊」，至於可麗餅到底是軟或硬的，有人表示：「身為台灣人，我也覺得可麗餅為什麼不能軟一點」，也有人釋疑：「脆的可麗餅好像是日式的」，也有人說，雖然法蘭酥並非是法國零食，但「很好吃耶」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國 YouTuber

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