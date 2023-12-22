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大選前來台環島 江蘇小哥不愛吃魚卻被台南1美食征服味蕾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名江蘇小哥來台灣環島16天，這期間他感受到台灣人的熱情，還有不少美食、文化也讓他很滿意。 圖擷自Youtube「不要鬧工作室」
一名江蘇小哥來台灣環島16天，這期間他感受到台灣人的熱情，還有不少美食、文化也讓他很滿意。 圖擷自Youtube「不要鬧工作室」

即使兩岸關係敏感，但還是有不少中國大陸民眾喜歡到台灣旅遊參觀。有一名江蘇小哥在接受Youtube「不要鬧工作室」訪問時就分享在台灣環島的感受，他大讚台灣人相當熱情，也很滿意美食和文化，因此希望明年不論誰當選，兩岸交流都可以變得更多。

這名江蘇小哥在影片中開頭就先大讚入境時抽到一張悠遊卡，裡面已經儲值好5000元，等於幫他把大部分的交通和門票都付了，讓他非常開心。江蘇小哥說這次是來台灣環島16天，連綠島都去了，島上還有位大叔跟他說台灣人不想打仗，希望他回去後能告訴大家，讓江蘇小哥印象深刻。

大陸遊客來台灣玩，參觀故宮和吃美食基本上少不了，江蘇小哥也是如此，他說自己很喜歡文物，因此在台北、嘉義兩個故宮都去看過了，尤其看到高中就在背的《赤壁賦》原稿覺得最感動。除了文物，流行音樂也是他的最愛，因為從小聽台灣的流行音樂長大，例如周杰倫、五月天、陳綺貞等，因此這次來台灣也買了不少專輯回去。

江蘇小哥說台灣一些小吃店看起來舊舊的，但是東西卻意外地好吃，夜市也幾乎都吃過了，不愛吃魚的他卻被台南的魚肚湯給征服了味蕾，讓他相當驚艷。其他還有嘉義的火雞肉飯、花蓮的棺材板、宜蘭炸蛋蔥油餅、大腸包小腸都覺得特別好吃。

原以為大陸人在台灣可能會被歧視，但江蘇小哥反而說台灣人很熱情，環島期間和不少台灣人聊天，對方不會因為他的口音而有所歧視，反而更加熱情地溝通，甚至他還和許多台灣人聊了不少政治議題。江蘇小哥自曝有天到總統府參觀，走到大門口想進去，結果立刻被守衛拿槍指著問他要幹嘛，他才知道自己走錯門了，應該要走側門才對。

環島16天讓他有感而發地表示，兩岸關係處於緊張情勢，這次能來台灣非常不容易，身邊的朋友只有他能來，因此不管明年台灣選舉誰當選，他都希望兩岸的交流能變多，「因為看了看我的朋友圈，我身邊很多年輕朋友都想來台灣玩」。最後江蘇小哥也說這些話是發自內心的真實感受，在台灣畢竟同文同種，交流無障礙，東西也很好吃，比起去歐洲、日本好玩方便很多，未來也想帶朋友一起來台灣玩。

環島 故宮

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