超商屢見自助結帳機 網友指一缺點：店員結帳比較快

超商開始引進自助結帳機台讓原PO驚訝。（圖／翻攝臉書社團7-11全家 各超商新品資訊共享）

科技日新月異，許多店家都開始採用自助結帳機台，超商當然也跟上了這波風潮。一名網友在超商看到自助結帳機台直呼驚訝，發文後意外引來大量討論，網友看法兩極。

一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文表示，日前在超商看到了自助結帳機台，覺得很有趣並跟網友分享。

另一張照片可見公告上寫著除了菸酒以外的商品，商品只要有條碼都可以自助結帳，熱狗、茶葉蛋等熟食區的商品，在自助結帳機的櫃台也有提供條碼給客人刷，行動隨時取、i禮贈商品兌換也都可以在這台機器完成。而支付方法除了不能用現金支付以外，悠遊卡、icash 、信用卡、電子支付都適用。

除了菸酒以外，熟食區的食物都可以自助結帳，商品條碼會在自助結帳機台旁提供。（圖／翻攝臉書社團7-11全家 各超商新品資訊共享）

許多支持自助結帳機台的網友大讚好用，「排隊的情況下，很好用，跟大賣場的自助結帳一樣」、「結帳很方便省排隊的時間」、「人多的時候很實用」、「自助結帳有打折欸，只要沒有活動的商品都有九折」、「不只有自助結帳機還有自助咖啡機呢~還真的蠻多人自己弄咖啡的~」、「松山車站有」、「世新館院有哦，冰箱門自動，自助結帳很方便」。

然而卻也有網友表示自助結帳沒有比較方便，「不好用，沒人要排隊，排隊的反而是有店員收銀，不要小看店員，1人操作2台收銀機，比自助結帳還快」、「嫌店員不夠忙嗎，支援自助收銀....」、「被店員建議用過一次，排我後面的人讓店員結帳速度還比較快，他都走出店門了，我還在機台前傻傻的點點點」、「今天第一次自己試著結帳，買豆漿和茶葉蛋，程序上有點囉嗦，期間店員已經結帳了好幾人了」、「有哦，但沒有支援現金結帳」。