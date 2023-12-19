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不滿被佔便宜！友帶2孩聚餐結帳想平分 眾人見真相狂酸「愛計較」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，朋友約吃合菜，會帶兩個小孩去但想要平分付錢，自己只會帶一個小孩去，因此覺得被佔便宜。示意圖／Ingimage
一名網友抱怨，朋友約吃合菜，會帶兩個小孩去但想要平分付錢，自己只會帶一個小孩去，因此覺得被佔便宜。示意圖／Ingimage

和朋友聚餐結束後，分攤費用往往是最尷尬的一個環節。一名網友就抱怨，日前朋友相約吃合菜，自己會帶兩個小孩，朋友則是帶一個小孩，但是對方說小孩不要算餐錢，也就是希望兩人各付一半，「每次都是這種算法，他家人比較多又很會吃，感覺被佔便宜ㄟ」，其他網友見狀，紛紛直呼「愛計較就不要出去吃了」。

一名網友於臉書社團「匿名公社」表示，朋友相約吃合菜，自己帶一個小孩去，對方則是會帶兩個小孩，朋友的小孩除了年長自己孩子2歲，食量也比較大，都能夠單獨吃完一份主餐。朋友希望最後結帳金額兩人對半出，但原PO怎麼算都覺得不對，因此提議換成一人吃一份的簡餐餐廳，不過被對方拒絕。

原PO不想多付錢，「這麼會吃，憑什麼說小孩不算錢？我自己覺得大人*1，小孩*0.5」，又擔心破壞好交情，因此詢問網友「要怎麼說才不尷尬啊？我覺得大家小孩也不是嬰兒的年紀，真要吃合菜，要按人頭收費才是。你們跟有小孩的家庭吃合菜，都怎麼算錢？」他透露自己帶小孩出門玩，就不用想這麼多、分錢不清不楚，朋友每次都主動約吃合菜，如果以後吃飯是這種分帳模式，「這種算法，他家人比較多又很會吃，感覺被佔便宜ㄟ，你們認為呢？」

對此，一票網友們無奈回應：「分得太清楚，倒不如分開吃」、「有缺那幾個錢嗎？跟小孩子計較」、「這麼愛計較，就不要出去吃了」、「會計較就別一起出遊了，久了不管是住、喝、玩都會出問題」、「這種不會互相的朋友，以後不要再約出門了」、「如果覺得什麼都要划算，自己出去玩最划算」、「好累，自己吃自己的啦，也不要有朋友約，就永遠沒有這個問題了」，但也有人建議：「算16歲以上大人，不算孩子，最好的做法是輪流作東」。

餐廳 小孩

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