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早餐店豬排吐司兩樣料要價55元 網分享省錢早餐：只要25元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出55元的早餐，認為「物價飛漲到看不見車尾燈」，多數人教他省錢便宜早餐的方法。圖擷自PTT
一名網友貼出55元的早餐，認為「物價飛漲到看不見車尾燈」，多數人教他省錢便宜早餐的方法。圖擷自PTT

現在萬物齊漲，許多小吃店紛紛調漲商品售價。日前有位網友抱怨，家裡附近早餐店的豬排吐司要價55元，但裡面只有一片豬肉與一片生菜，直呼「加蛋還要20元，真的是可怕的物價，以前覺得自己弄早餐不划算，現在已經開始計劃自己準備早餐了」，對此，網友分享「只要花25元買肉包，蒸熟就可以當早餐了」。

一名網友在PTT貼出一張照片，只見一片豬排、生菜夾在吐司裡，沒有其他配料，要價55元，讓原PO感嘆「這陣子物價飛漲到我看不見車尾燈，前這子看到新聞說許多大公司調薪，但我們公司卻說大家一起撐過去，就不調薪水了」。

他指出，現在早餐店加蛋要20元，真的是可怕的物價，以前覺得自己弄早餐不太划算，現在卻開始計畫要自己做早餐了，好奇「有什麼快速準備的早餐，可以讓我偷學一下？」

對此，網友回應「我在大安區買早餐時，看到早餐加蛋要20元，真的覺得自己跑錯時空了」、「其實現在很多店家都差不多價格，物價已經回不去了」、「你這餐要40元以上也太貴」、「現在物價真的貴，我有天發現鐵路便當最便宜也要90元，真的快被嚇瘋」、「現在台北隨便吃三餐的話，都要400元以上」、「我家附近早餐店加蛋也是15-20元，現在我早餐錢都省下來了」、「我家附近豬排肉漢堡只要25元，看起來真的佛」。

也有網友分享省錢早餐「吃無糖燕麥片」、「兩包五穀類沖泡，加上一包咖啡就是早餐」、「蒸包子、饅頭這類，最無腦又好整理的早餐」、「蒸地瓜加水煮蛋就好」、「市場買地瓜，和蛋一起蒸熟，偶爾用包子跟水餃來換口味」、「我都去屠宰場買雞肉，早餐吃舒肥雞肉跟雞蛋，便宜到爆炸」、「我早餐吃一大把堅果配黑咖啡」、「我都牛奶泡燕麥片，可以撐到中午不會餓，偶爾買25元包子放電鍋，蒸熟就可以吃」。

早餐店 售價

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