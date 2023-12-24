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南韓5歲萌女娃逛台灣大賣場 1舉動融化眾人心：天使小孩

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南韓5歲萌女娃逛台灣大賣場 1舉動融化眾人心：天使小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名南韓5歲的女娃初次來逛台灣的大賣場，看到玩具後相當興奮，但也不會吵著要買，僅僅拿起來小玩一下便放回原位。圖擷自《KT story》
一名南韓5歲的女娃初次來逛台灣的大賣場，看到玩具後相當興奮，但也不會吵著要買，僅僅拿起來小玩一下便放回原位。圖擷自《KT story》

許多家長帶孩子出門，最怕他們用不斷哭鬧的方式要求買玩具、零食，不過近日一段影片吸引網友注意。一名南韓5歲的女娃初次來逛台灣的大賣場雖然看到玩具後相當興奮，直呼「台灣的玩具怎麼這麼多」，但也不會吵著要買，僅僅拿起來小玩一下便放回原位，從頭到尾笑容滿面，讓不少網友大讚「罕見的天使小孩」、「這才是吸引生育的誘因」。

南韓夫妻智ㄚ與邦ㄚ經營的YouTube頻道「KT story」，日前邀請南韓好友，及其5歲女兒有媛來台旅遊。影片中可以看到，有媛進大賣場後，對周遭的裝飾、物品感到很新奇，還推著小推車喊說：「我想要買玩具！」，當大人問她想買Hello Kitty玩具嗎？有媛也萌回：「Hello Kitty（產品）怎麼可以這麼多呀，選擇不了，台灣的玩具怎麼這麼多！」

而有媛也主動和台灣的小朋友打招呼，態度相當友善。抵達玩具區時，她也興奮打量每個玩具，但拿起來和大人們小玩了一下後，便馬上將其放回原位，隨後大人拿起一個皮卡丘玩偶，笑說顏色和有媛的衣服一樣時，她也只是摸了摸皮卡丘的耳朵說：「好軟喔！」就算喜歡也不吵著要求買。最後結帳有媛也只選擇買蔬果汁和蒟蒻果凍，還開心直呼「喜歡賣場，因為超級有趣的！」

影片底下網友紛紛表示，「有媛不會吵著要玩具，真的是太可愛了，主動向小朋友問好，真的友愛有禮貌」、「沒想到大家跟我一樣驚訝，有媛都沒有吵著要買什麼玩具欸，一瓶番茄汁就滿足她了，真的是很知足的小孩，太可愛了」、「有媛這個可愛乖巧的小女孩，真的會讓人想再生一個」、「像太陽一樣，全是正能量又滿滿的朝氣活力，最可貴的是舉止有度且有禮貌」、「真的超級會講話，表達能力超強，父母教得好」。

Hello Kitty 小孩 賣場 南韓

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