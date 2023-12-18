早餐店價格翻倍漲？ 他哀號「1品項」貴到嚇人：怎麼敢賣！

早餐是開啟一天活力的來源，吃飽才能讓人有足夠的精力面對工作或課業。不過，隨著物價上漲，許多平價早餐也接連漲價，就有網友在PTT指出，他近日發現早餐店「1款吐司」價格昂貴，引起網友討論。

原PO表示，自己前幾天到早餐店買了份「火腿、蛋、漢堡肉」的吐司，竟要價55元，讓他嚇了一大跳。他指出，在20年前，55元可以買得起一份超豐盛的總匯三明治，忍不住哀號「為什麼火腿蛋漢堡肉吐司，現在敢賣55元！」事後，原PO特地上網查詢了該店家的菜單，才得知許多品項比其他早餐店貴5元。

貼文一出，引起不少網友討論現今早餐物價，「剛剛買一個火腿蛋吐司跟500 ml紅茶，已經要75塊了」、「以前總匯三明治只要45元，現在要65元」、「總匯就火腿蛋漢堡肉啊，換名字就認不得喔」、「現在總匯都要100元了」、「以蛋15元為基礎，火腿、漢堡肉都算15元，起司10元，麵包跟美乃滋白送，這樣講你感覺佛心了吧」。

有些人則提不同見解，「還好我都不吃早餐」、「自己不努力在那叫什麼？」、「你知不知道20年前時薪多少」、「嫌貴就自己做啊」、「去全聯買一整條吐司40塊」。