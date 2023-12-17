快訊

民調網站預測立委席次 藍拿56席、綠有47席

民調解密／國民黨立委獨力過半不是夢？關鍵在兩大因素

說好的貨量充足呢…台北寶可夢中心特典卡公告發送完畢 網氣：鼓勵黃牛抬價？

跑外送突接「兼職抓姦」任務 過來人笑：這招超讚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員分享自己的兼職「抓姦」經歷，引發網友熱議。示意圖，非當事人。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
一名外送員分享自己的兼職「抓姦」經歷，引發網友熱議。示意圖，非當事人。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

許多人會利用閒暇時間兼職外送，不過也很常遇到奇葩經歷。一名網友就分享，近日在跑外送時，竟然意外接獲顧客的額外任務，兼職徵信社替對方「抓姦」。貼文立刻引發網友熱議，直呼「這招很讚」。

原PO在Facebook社團「爆廢公社」發文表示，近日接到一則飲料訂單，抵達指定地址後卻等不到顧客。這時，對方突然詢問有沒有看到門口停著一台車，原PO立刻了解對方用意，並報備眼前車輛的車牌號碼，對方便回覆，「好的，飲料請您喝，這樣就可以了謝謝」，讓他直呼「這個抓姦方法強大」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「這招很讚」、「厲害抓姦方法」、「這個我幫朋友抓姦的時候有用過，還真的抓到了」、「這樣就把徵信社的錢省起來」、「叫外送去巡，經濟實惠又不會被懷疑，高手」、「外送加徵信，新商機」、「太厲害了，最便宜的私家偵探」、「還有這種操作，外送員業務量增加」、「用一單的錢抓到另一半的謊言真超值」。

也有其他外送員分享類似的「抓姦」經驗，「之前還有要求拍照要拍大門的鞋子跟鞋櫃」、「之前跑也遇過，說早餐給我吃，但要我幫忙，叫我幫他看除了X牌黑色鞋子外，有沒有其他男生鞋子」、「之前跑外送常遇過，叫你到家門口外拍餐點跟家門口外照片，然後也是請你吃免費的餐點或飲料」。

外送員

延伸閱讀

半夜1點主管傳訊「明天開會你主持」他急求救 老鳥一招神回

他憶「小時候靠家庭代工買房」現在沒人接？網曝時代大不同原因

台南人說「我要去台南」什麼意思？答案釣出在地人瘋回：完全認同

爺爺把簡訊刪光「獨留1封」1.8萬人看完淚崩：一定很珍貴

相關新聞

跑外送突接「兼職抓姦」任務 過來人笑：這招超讚

許多人會利用閒暇時間兼職外送，不過也很常遇到奇葩經歷。一名網友就分享，近日在跑外送時，竟然意外接獲顧客的額外任務，兼職徵信社替對方「抓姦」。

QR code點餐成趨勢？ 鄉民點出「不喜歡」的6原因

過往在外用餐，大多由服務員臨桌點餐，或由顧客劃單，不過歷經疫情，現在越來越多店家採用「掃描QR Code」的線上點餐模式。然而，許多網友皆表示自己不喜歡用這樣的點餐方式。

12年1次！搶龍年生子「有什麼好處」 眾人搖頭：這1事讓人崩潰

歲末年初，新的一年即將到來，在華人傳統裡最重視的就是農曆春節，而明年的生肖年是「龍年」，有網友就發問龍年出生的人有什麼好處？貼文一出引來熱議，不少過來人都認為龍年出生的人競爭壓力特別大。

他不解咖啡苦又貴還是一堆人買 過來人曝唯一理由：不得不喝

越來越多人喜歡喝咖啡，不僅咖啡店林立，超商也能買到平價咖啡，堪稱是「黑金市場」。不過有網友就發文表示，咖啡苦又不好喝還很貴，為何還是有不少人願意排隊購買，是真的好喝還是文青上癮？貼文一出，引來許多咖啡愛好者分享經驗。

「橘色惡魔」校服演出超吸睛 他發現制服設計藏玄機

「橘色惡魔」二度來台，再度帶來「橘色旋風」，昨（14）日在國家音樂廳的演出，為本次出訪畫下圓滿句點。有網友發現，除了招牌橘色制服外，他們也穿著學校制服演出，他發現橘高校制服設計簡單，搭配領帶及領結相當簡潔好看，讓他疑惑「為什麼台灣的高中制服不流行領帶或領結？」

和哥哥吃飯被當小三 她遭潑紅茶氣炸：一句道歉都沒有

真是誤會大了！一名女網友日前和哥哥去吃飯，沒想到剛好被他的女友看見，誤以為女網友是小三，當場發飆還將飲料潑灑在她身上，讓她非常生氣又無辜，倒楣的經歷也讓眾人看了很傻眼，勸原PO的哥哥趕快分手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。