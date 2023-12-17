跑外送突接「兼職抓姦」任務 過來人笑：這招超讚

許多人會利用閒暇時間兼職外送，不過也很常遇到奇葩經歷。一名網友就分享，近日在跑外送時，竟然意外接獲顧客的額外任務，兼職徵信社替對方「抓姦」。貼文立刻引發網友熱議，直呼「這招很讚」。

原PO在Facebook社團「爆廢公社」發文表示，近日接到一則飲料訂單，抵達指定地址後卻等不到顧客。這時，對方突然詢問有沒有看到門口停著一台車，原PO立刻了解對方用意，並報備眼前車輛的車牌號碼，對方便回覆，「好的，飲料請您喝，這樣就可以了謝謝」，讓他直呼「這個抓姦方法強大」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「這招很讚」、「厲害抓姦方法」、「這個我幫朋友抓姦的時候有用過，還真的抓到了」、「這樣就把徵信社的錢省起來」、「叫外送去巡，經濟實惠又不會被懷疑，高手」、「外送加徵信，新商機」、「太厲害了，最便宜的私家偵探」、「還有這種操作，外送員業務量增加」、「用一單的錢抓到另一半的謊言真超值」。

也有其他外送員分享類似的「抓姦」經驗，「之前還有要求拍照要拍大門的鞋子跟鞋櫃」、「之前跑也遇過，說早餐給我吃，但要我幫忙，叫我幫他看除了X牌黑色鞋子外，有沒有其他男生鞋子」、「之前跑外送常遇過，叫你到家門口外拍餐點跟家門口外照片，然後也是請你吃免費的餐點或飲料」。