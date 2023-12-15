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12年1次！搶龍年生子「有什麼好處」 眾人搖頭：這1事讓人崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
2024年就是龍年，許多爸爸媽媽在這一年都想要生個龍子龍女。 示意圖／ingimage
2024年就是龍年，許多爸爸媽媽在這一年都想要生個龍子龍女。 示意圖／ingimage

歲末年初，新的一年即將到來，在華人傳統裡最重視的就是農曆春節，而明年的生肖年是「龍年」，有網友就發問龍年出生的人有什麼好處？貼文一出引來熱議，不少過來人都認為龍年出生的人競爭壓力特別大。

原PO在PTT以「龍年出生有什麼好處？」為題發文，他透露身邊不少人都懷孕，想趕在「龍年」生個「龍寶寶」，當龍爸龍媽，這樣的情況讓他很好奇「龍年出生到底有沒有什麼實際上的好處啊？為什麼大家都趕著要龍年生？」

多數人都直言龍年出生的人競爭特別大，「沒有，考學測指考時同屆考生超多， 吐了」、「沒有！很競爭」、「迷信啊，競爭最多，但是還是沒人要生啊」、「龍年很競爭，虎年競爭程度就低很多」、「競爭對手特別多」、「那年考試會特別難考特別競爭」、「完全沒有，等全部私立學校抽不中就知道多氣人了」、「學校掉兩階，找工作志願往下兩三個，不懂一窩蜂生龍小孩在幹嘛」、「明明虎年比較好，競爭相對輕鬆」、「龍年出生根本沒好處，記得我那屆3x萬考生」。

還有人對於生「龍子龍女」的觀念無法苟同，「東方人自爽用」、「能有龍王的加護」、「這些龍爸龍媽一定不是屬龍的」、「可以幫忙滾床，沒了」、「龍之子，不覺得很威嗎？」、「自嗨用的～你看那些富豪老闆們有幾個屬龍的？」、「為了一個虛擬的生肖生孩子，好好笑」。

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