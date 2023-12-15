快訊

鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

他不解咖啡苦又貴還是一堆人買 過來人曝唯一理由：不得不喝

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇現在的人喝咖啡到底是什麼理由？ 圖／ingimage
原PO好奇現在的人喝咖啡到底是什麼理由？ 圖／ingimage

越來越多人喜歡喝咖啡，不僅咖啡店林立，超商也能買到平價咖啡，堪稱是「黑金市場」。不過有網友就發文表示，咖啡苦又不好喝還很貴，為何還是有不少人願意排隊購買，是真的好喝還是文青上癮？貼文一出，引來許多咖啡愛好者分享經驗。

原PO在PTT以「咖啡真的好喝還是只是文青上癮？」為題發文，他發現咖啡店越來越流行，不只有知名連鎖星巴克，也有很多台灣自創品牌，讓他好奇「到底為啥咖啡店那麼好賺？」

原PO覺得咖啡喝起來很苦、很難喝，但隨便一杯就要破百元，貴鬆鬆的價錢沒有嚇跑消費者，反而一堆人還排隊購買。他說每次上班前經過星巴克，排隊的人龍排到爆，讓他忍不住想問「到底是真的好喝，還是喝咖啡文青化，導致文青上癮才一直去喝？」

許多愛喝咖啡的同好透露理由，「好不好喝因人而異，但至少比一堆垃圾手搖飲還健康」、「上了年紀開始比起甜味，更喜歡那種微苦的味道，尤其咖啡的氣味聞起來很讓人沉澱心情，不過很多咖啡真的只是賣品牌而已」、「咖啡喝的人那麼多每個都文青歐？就喝久上癮而已，就是想喝有味道的飲料而已」、「不全都苦的吧，也有喝起來酸酸甜甜的，看豆子烘焙程度跟萃取手法，可以多去些咖啡店見識看看」、「會苦是你沒喝到淺培的好咖啡」。

當然更多人是為了提神才喝，「提神，再來是早餐喝咖啡飽足感很夠」、「一早喝咖啡只是為了提神，現在不喝咖啡真的撐不了早上，太累了」、「很香，可以提神，氛圍感」、「重點是提神啦，不是為了文青」、「有一大波的客群是喝提神的」、「就只是個提神的飲料」、「香，聞起來放鬆，喝了提神」、「我自認是喝不出好壞，但咖啡因提神對我是真的有用」、「沒有很喜歡咖啡，但為了上班提神不得不喝」、「難喝啊，但提神還可以解決頭痛」。

還有人透露自己喝咖啡省錢的方法，「有不苦的啊！會苦的我也不喜歡，星巴克是奶加很多不苦，但太貴了，所以我會找另外咖啡小店」、「自己買咖啡豆來沖，好喝又便宜」、「我都自己泡，一杯算起來頂多十塊錢」。

咖啡

延伸閱讀

引進咖啡自動化生產設備 農試所要擴大台灣咖啡產量

蘆洲職人咖啡所！自家種豆、烘豆專業手沖 木糠蛋糕來店必嘗

誠品松菸24小時書店1月20日接棒 書量增3倍、3家咖啡店進駐

Johnnie Walker黑牌攜手7-ELEVEN CITY PRIMA 潮流威士忌碰撞最講究的精品咖啡 跨界打造城市冬日潮黑微醺咖啡吧

相關新聞

他不解咖啡苦又貴還是一堆人買 過來人曝唯一理由：不得不喝

越來越多人喜歡喝咖啡，不僅咖啡店林立，超商也能買到平價咖啡，堪稱是「黑金市場」。不過有網友就發文表示，咖啡苦又不好喝還很貴，為何還是有不少人願意排隊購買，是真的好喝還是文青上癮？貼文一出，引來許多咖啡愛好者分享經驗。

「橘色惡魔」校服演出超吸睛 他發現制服設計藏玄機

「橘色惡魔」二度來台，再度帶來「橘色旋風」，昨（14）日在國家音樂廳的演出，為本次出訪畫下圓滿句點。有網友發現，除了招牌橘色制服外，他們也穿著學校制服演出，他發現橘高校制服設計簡單，搭配領帶及領結相當簡潔好看，讓他疑惑「為什麼台灣的高中制服不流行領帶或領結？」

和哥哥吃飯被當小三 她遭潑紅茶氣炸：一句道歉都沒有

真是誤會大了！一名女網友日前和哥哥去吃飯，沒想到剛好被他的女友看見，誤以為女網友是小三，當場發飆還將飲料潑灑在她身上，讓她非常生氣又無辜，倒楣的經歷也讓眾人看了很傻眼，勸原PO的哥哥趕快分手。

路見「審計公廨」4大字不知其意？ 內行人曝原由：現在是官署

中文字博大精深，有些字即使知道讀音也不知道意思。有網友日前經過一處公家機關，看到外面牆上刻著「審計公廨」4個大字，他不知道最後一個字怎麼唸，只好拍下照片PO到臉書「路上觀察學院」問大家，引起眾人的熱議。

男生1開車姿勢惹人厭？ 眾人點頭：這種人技術差都停超久

社會不斷地進步，車輛配備的科技產品也越來越多，其中倒車雷達、顯影讓不少對於倒車有困難的民眾來說是一大福音。不過早期沒有這些設備時，許多男性車主在倒車時都會左手單手操控方向盤，右手靠在副駕駛座，這樣的姿勢也讓一名女網友好奇想問「這很性感嗎？」

2024總統大選日期尷尬？她因「這點」猶豫返鄉投票 眾人狂勸別放棄

2024年總統大選倒數一個月，高鐵、台鐵因應返鄉投票需求，已宣布加開班次。不過一名網友指出，這次大選時間太尷尬，與農曆過年太接近了，因此煩惱直呼，「到底該不該放棄投票呢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。