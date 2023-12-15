他不解咖啡苦又貴還是一堆人買 過來人曝唯一理由：不得不喝

越來越多人喜歡喝咖啡，不僅咖啡店林立，超商也能買到平價咖啡，堪稱是「黑金市場」。不過有網友就發文表示，咖啡苦又不好喝還很貴，為何還是有不少人願意排隊購買，是真的好喝還是文青上癮？貼文一出，引來許多咖啡愛好者分享經驗。

原PO在PTT以「咖啡真的好喝還是只是文青上癮？」為題發文，他發現咖啡店越來越流行，不只有知名連鎖星巴克，也有很多台灣自創品牌，讓他好奇「到底為啥咖啡店那麼好賺？」

原PO覺得咖啡喝起來很苦、很難喝，但隨便一杯就要破百元，貴鬆鬆的價錢沒有嚇跑消費者，反而一堆人還排隊購買。他說每次上班前經過星巴克，排隊的人龍排到爆，讓他忍不住想問「到底是真的好喝，還是喝咖啡文青化，導致文青上癮才一直去喝？」

許多愛喝咖啡的同好透露理由，「好不好喝因人而異，但至少比一堆垃圾手搖飲還健康」、「上了年紀開始比起甜味，更喜歡那種微苦的味道，尤其咖啡的氣味聞起來很讓人沉澱心情，不過很多咖啡真的只是賣品牌而已」、「咖啡喝的人那麼多每個都文青歐？就喝久上癮而已，就是想喝有味道的飲料而已」、「不全都苦的吧，也有喝起來酸酸甜甜的，看豆子烘焙程度跟萃取手法，可以多去些咖啡店見識看看」、「會苦是你沒喝到淺培的好咖啡」。

當然更多人是為了提神才喝，「提神，再來是早餐喝咖啡飽足感很夠」、「一早喝咖啡只是為了提神，現在不喝咖啡真的撐不了早上，太累了」、「很香，可以提神，氛圍感」、「重點是提神啦，不是為了文青」、「有一大波的客群是喝提神的」、「就只是個提神的飲料」、「香，聞起來放鬆，喝了提神」、「我自認是喝不出好壞，但咖啡因提神對我是真的有用」、「沒有很喜歡咖啡，但為了上班提神不得不喝」、「難喝啊，但提神還可以解決頭痛」。

還有人透露自己喝咖啡省錢的方法，「有不苦的啊！會苦的我也不喜歡，星巴克是奶加很多不苦，但太貴了，所以我會找另外咖啡小店」、「自己買咖啡豆來沖，好喝又便宜」、「我都自己泡，一杯算起來頂多十塊錢」。