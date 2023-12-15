快訊

啪沒了！烏克蘭只高興幾小時 歐盟1.7兆金援遭「他」1人擋下

僅付約1萬團費赴陸旅遊…41名北市里長疑收招待涉反滲透法 檢調今約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

QR code點餐成趨勢？ 鄉民點出「不喜歡」的6原因

聯合新聞網／ 綜合報導
掃描QR code點餐成為新趨勢，但許多網友並不喜歡。示意圖／Ingimage
掃描QR code點餐成為新趨勢，但許多網友並不喜歡。示意圖／Ingimage

過往在外用餐，大多由服務員臨桌點餐，或由顧客劃單，不過歷經疫情，現在越來越多店家採用「掃描QR Code」的線上點餐模式。然而，許多網友皆表示自己不喜歡用這樣的點餐方式。

一名網友在PTT以「你喜歡QR code點餐嗎？」為題發文提到，現在掃碼點餐似乎是趨勢，他覺得這種方式很好，一來不怕服務生沒空，二來可以減少排隊時間讓點餐更有效率，唯一的缺點可能是「少了點溫度」，讓他好奇網友們的看法。

然而，許多網友透露不喜歡QR code點餐的原因，「為什麼我要用我的手機去幫他們做他們的工作？」、「高價還叫客人掃很不行，然後掃code就算了，沒紙本菜單也很討厭」、「不收服務費、有免費wifi我就OK」、「覺得還是要準備紙本，有些老人家不是很會用」、「不喜歡，手機字跟圖那麼小，看得很痛苦」、「可以接受QR Code點餐，但不能接受要加會員」。

綜合網友們的觀點，QR Code點餐的缺點包含：

1.認為顧客點餐須操作自己的手機不合理

2.店家沒提供Wi-Fi，讓顧客還要用自己的網路

3.自行線上點餐卻得支付服務費

4.沒有考慮到長輩不熟悉點餐系統介面

5.點餐前還強迫加入LINE或會員

6.未提供紙本菜單，忽略手機字小閱讀不易

不過，也有網友認為QR Code點餐很方便，「超愛，就不想講話」、「不用講話很好，用我的手機點餐總比用我的嘴巴點餐好」、「選擇障礙又不想旁邊有人在等，喜歡QR掃描」、「超級方便，不用聽店員在那邊硬尬，也不用擔心點了什麼之後又被說賣光」、「很好啊，喜歡慢慢點，不然有些服務生一直來問，不好意思讓他們這麼麻煩」。

服務費 網路 LINE

延伸閱讀

疫情拖兩年才回老家 她驚覺父親各種異狀「存款大幅縮水」

他想換電視「該直上65吋？」 網搖頭：它已變基本款、至少這尺寸以上

「橘色惡魔」校服演出超吸睛 他發現制服設計藏玄機

心酸！三歲娃獨自在家泡奶 用監視器告訴媽媽：奶瓶洗乾淨了

相關新聞

QR code點餐成趨勢？ 鄉民點出「不喜歡」的6原因

過往在外用餐，大多由服務員臨桌點餐，或由顧客劃單，不過歷經疫情，現在越來越多店家採用「掃描QR Code」的線上點餐模式。然而，許多網友皆表示自己不喜歡用這樣的點餐方式。

12年1次！搶龍年生子「有什麼好處」 眾人搖頭：這1事讓人崩潰

歲末年初，新的一年即將到來，在華人傳統裡最重視的就是農曆春節，而明年的生肖年是「龍年」，有網友就發問龍年出生的人有什麼好處？貼文一出引來熱議，不少過來人都認為龍年出生的人競爭壓力特別大。

他不解咖啡苦又貴還是一堆人買 過來人曝唯一理由：不得不喝

越來越多人喜歡喝咖啡，不僅咖啡店林立，超商也能買到平價咖啡，堪稱是「黑金市場」。不過有網友就發文表示，咖啡苦又不好喝還很貴，為何還是有不少人願意排隊購買，是真的好喝還是文青上癮？貼文一出，引來許多咖啡愛好者分享經驗。

「橘色惡魔」校服演出超吸睛 他發現制服設計藏玄機

「橘色惡魔」二度來台，再度帶來「橘色旋風」，昨（14）日在國家音樂廳的演出，為本次出訪畫下圓滿句點。有網友發現，除了招牌橘色制服外，他們也穿著學校制服演出，他發現橘高校制服設計簡單，搭配領帶及領結相當簡潔好看，讓他疑惑「為什麼台灣的高中制服不流行領帶或領結？」

和哥哥吃飯被當小三 她遭潑紅茶氣炸：一句道歉都沒有

真是誤會大了！一名女網友日前和哥哥去吃飯，沒想到剛好被他的女友看見，誤以為女網友是小三，當場發飆還將飲料潑灑在她身上，讓她非常生氣又無辜，倒楣的經歷也讓眾人看了很傻眼，勸原PO的哥哥趕快分手。

路見「審計公廨」4大字不知其意？ 內行人曝原由：現在是官署

中文字博大精深，有些字即使知道讀音也不知道意思。有網友日前經過一處公家機關，看到外面牆上刻著「審計公廨」4個大字，他不知道最後一個字怎麼唸，只好拍下照片PO到臉書「路上觀察學院」問大家，引起眾人的熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。