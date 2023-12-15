QR code點餐成趨勢？ 鄉民點出「不喜歡」的6原因

過往在外用餐，大多由服務員臨桌點餐，或由顧客劃單，不過歷經疫情，現在越來越多店家採用「掃描QR Code」的線上點餐模式。然而，許多網友皆表示自己不喜歡用這樣的點餐方式。

一名網友在PTT以「你喜歡QR code點餐嗎？」為題發文提到，現在掃碼點餐似乎是趨勢，他覺得這種方式很好，一來不怕服務生沒空，二來可以減少排隊時間讓點餐更有效率，唯一的缺點可能是「少了點溫度」，讓他好奇網友們的看法。

然而，許多網友透露不喜歡QR code點餐的原因，「為什麼我要用我的手機去幫他們做他們的工作？」、「高價還叫客人掃很不行，然後掃code就算了，沒紙本菜單也很討厭」、「不收服務費、有免費wifi我就OK」、「覺得還是要準備紙本，有些老人家不是很會用」、「不喜歡，手機字跟圖那麼小，看得很痛苦」、「可以接受QR Code點餐，但不能接受要加會員」。

綜合網友們的觀點，QR Code點餐的缺點包含：

1.認為顧客點餐須操作自己的手機不合理 2.店家沒提供Wi-Fi，讓顧客還要用自己的網路 3.自行線上點餐卻得支付服務費 4.沒有考慮到長輩不熟悉點餐系統介面 5.點餐前還強迫加入LINE或會員 6.未提供紙本菜單，忽略手機字小閱讀不易

不過，也有網友認為QR Code點餐很方便，「超愛，就不想講話」、「不用講話很好，用我的手機點餐總比用我的嘴巴點餐好」、「選擇障礙又不想旁邊有人在等，喜歡QR掃描」、「超級方便，不用聽店員在那邊硬尬，也不用擔心點了什麼之後又被說賣光」、「很好啊，喜歡慢慢點，不然有些服務生一直來問，不好意思讓他們這麼麻煩」。