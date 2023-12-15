路見「審計公廨」4大字不知其意？ 內行人曝原由：現在是官署

中文字博大精深，有些字即使知道讀音也不知道意思。有網友日前經過一處公家機關，看到外面牆上刻著「審計公廨」4個大字，他不知道最後一個字怎麼唸，只好拍下照片PO到臉書「路上觀察學院」問大家，引起眾人的熱議。

照片也引起許多人討論，「有邊唸邊沒邊唸中間，正解」、「沒注意看，差點看成審計公廟」、「公廨不是平埔族的祠堂嗎？還是有一族名叫審計族？無法理解」、「現在連不會唸的字都可以當路觀了」、「台南『公廨』很常見到，因為那是平埔族阿立祖的祖靈」、「審計處的舊稱」、「審計公廨在板橋重慶路上」、「審計公廨（新北市審計處），新北市板橋區重慶路112號」。

根據文化部《臺灣大百科全書》解釋，「公廨」是臺灣原住民的會所，其功能有三種，一是供少壯未婚的男性聚居活動，二是當作村中的議事處，遇事討論或調度人力時使用，而「公廨」在歷史文獻又寫作「公界」，第三功能是原住民的宗教場所。

除此之外，《教育部國語辭典》也解釋，「廨」的讀音為「ㄒㄧㄝˋ」跟「ㄐㄧㄝˋ」兩種，意思是指官署，也就是古代官吏辦公的地方。