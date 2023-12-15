快訊

缺席賴清德造勢因未列不分區？ 余天：政治問題別問我

你也是嗎？「遠亞併」第1天實測亞太電信訊號 用戶樂喊可做這件事了

撞球／「撞球之子」楊清順告別式 趙豐邦惋惜：這麼年輕就走掉了

路見「審計公廨」4大字不知其意？ 內行人曝原由：現在是官署

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看到「審計公廨」4個大字，不知道讀音和意思為何，於是上網請教大家。 圖擷自路上觀察學院
有網友看到「審計公廨」4個大字，不知道讀音和意思為何，於是上網請教大家。 圖擷自路上觀察學院

中文字博大精深，有些字即使知道讀音也不知道意思。有網友日前經過一處公家機關，看到外面牆上刻著「審計公廨」4個大字，他不知道最後一個字怎麼唸，只好拍下照片PO到臉書「路上觀察學院」問大家，引起眾人的熱議。

照片也引起許多人討論，「有邊唸邊沒邊唸中間，正解」、「沒注意看，差點看成審計公廟」、「公廨不是平埔族的祠堂嗎？還是有一族名叫審計族？無法理解」、「現在連不會唸的字都可以當路觀了」、「台南『公廨』很常見到，因為那是平埔族阿立祖的祖靈」、「審計處的舊稱」、「審計公廨在板橋重慶路上」、「審計公廨（新北市審計處），新北市板橋區重慶路112號」。

根據文化部《臺灣大百科全書》解釋，「公廨」是臺灣原住民的會所，其功能有三種，一是供少壯未婚的男性聚居活動，二是當作村中的議事處，遇事討論或調度人力時使用，而「公廨」在歷史文獻又寫作「公界」，第三功能是原住民的宗教場所

除此之外，《教育部國語辭典》也解釋，「廨」的讀音為「ㄒㄧㄝˋ」跟「ㄐㄧㄝˋ」兩種，意思是指官署，也就是古代官吏辦公的地方。

審計機關

延伸閱讀

女奧客堅持買7杯無糖木瓜牛奶 喝一口嫌「不好喝」要求退錢

身邊同學身體都搞壞！他勸學子別唸醫學系：可能一輩子脫離不了過勞

搞懂規則！遊日本見「買一送一」當心用不到 眾人驚：長知識

男生1開車姿勢惹人厭？ 眾人點頭：這種人技術差都停超久

相關新聞

和哥哥吃飯被當小三 她遭潑紅茶氣炸：一句道歉都沒有

真是誤會大了！一名女網友日前和哥哥去吃飯，沒想到剛好被他的女友看見，誤以為女網友是小三，當場發飆還將飲料潑灑在她身上，讓她非常生氣又無辜，倒楣的經歷也讓眾人看了很傻眼，勸原PO的哥哥趕快分手。

路見「審計公廨」4大字不知其意？ 內行人曝原由：現在是官署

中文字博大精深，有些字即使知道讀音也不知道意思。有網友日前經過一處公家機關，看到外面牆上刻著「審計公廨」4個大字，他不知道最後一個字怎麼唸，只好拍下照片PO到臉書「路上觀察學院」問大家，引起眾人的熱議。

男生1開車姿勢惹人厭？ 眾人點頭：這種人技術差都停超久

社會不斷地進步，車輛配備的科技產品也越來越多，其中倒車雷達、顯影讓不少對於倒車有困難的民眾來說是一大福音。不過早期沒有這些設備時，許多男性車主在倒車時都會左手單手操控方向盤，右手靠在副駕駛座，這樣的姿勢也讓一名女網友好奇想問「這很性感嗎？」

2024總統大選日期尷尬？她因「這點」猶豫返鄉投票 眾人狂勸別放棄

2024年總統大選倒數一個月，高鐵、台鐵因應返鄉投票需求，已宣布加開班次。不過一名網友指出，這次大選時間太尷尬，與農曆過年太接近了，因此煩惱直呼，「到底該不該放棄投票呢？」

日式早餐營養美味台人卻不愛？ 鄉民曝「只適合1類人」

日本美食備受台灣人喜愛，在各大商圈、夜市、百貨美食街裡，時常能見到日式料理店家林立。不過一名網友指出，日式早餐色香味俱全，許多遊客到日本觀光，住在飯店也很喜歡吃，不解詢問「對日本料理接受度如此高的台灣人，為何不瘋吃日本風的早餐？」

分不清奶油酥餅、太陽餅？ 內行人揭2關鍵差異

多數人一提到台中名產，就會立刻想到「太陽餅」與「奶油酥餅」。近日，有網友在PTT上透露，自己在台中出差時，老闆托他買太陽餅，不過對方在看見他買的餅後卻嫌棄稱「這不是太陽餅」，讓原PO非常困惑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。