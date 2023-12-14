2024總統大選日期尷尬？她因「這點」猶豫返鄉投票 眾人狂勸別放棄

2024年總統大選倒數一個月，高鐵、台鐵因應返鄉投票需求，已宣布加開班次。不過一名網友指出，這次大選時間太尷尬，與農曆過年太接近了，因此煩惱直呼，「到底該不該放棄投票呢？」

一名網友以「到底該不該放棄投票呢？」為題，12日於PTT發文表示，2024總統大選投票的時間點很尷尬，因為再過半個月就要過農曆年，他坦言不想這麼短的時間坐兩趟高鐵，所以正在考慮到底該不該放棄投票，「應該也不差我這票吧，還是捐款支持就好了？好煩喔，好想投，但是又不想花錢坐高鐵，3000塊車錢直接捐，應該幫助比較大吧？」

話題曝光後，引發網路熱烈討論，一票人紛紛建議原PO返鄉：「肯定要投啊！」、「當然要投，別放棄手中的選票」、「這個問題對很多國家來說，是很奢侈的煩惱」、「大家的投票權是前人血淚換來的，一定要去投喔」、「未來在自己手上，民主自由自己決定」、「投了至少有參與到，不管結果如何，放棄就什麼都沒了」、「投不投票是個人自由，不投票，萬一自己屬意的候選人沒上，就不要唉」、「拜託回去投，順便看家人，爸媽應該開心小孩多回來」。

也有人透露：「認識的滯日台人都要飛回來投了」、「我老闆身家數10億，還要專程單日來回離島，只為了投一張票」、「定居國外的已經不少回來了，投完票才離台」、「4年一次從美國搭飛機回台也要投」。

有一名網友則發現，其實總統大選的日期和農曆過年距離與原PO陳述有落差，質疑問道「哪有半個月後就農曆年？」，原PO確認後則是回應：「喔喔喔，是隔了三周啦，好吧，感覺可以回去投票了」。