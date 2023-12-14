快訊

下班天寒地凍受困！北京地鐵行駛突脫節傳傷情 乘客嘆「地鐵變兩半」

趙少康晚間喊話：賴清德拆萬里違建 我就辭中廣董事長

捷運西門站六號出口晚間6點半大停電 漆黑一小時原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024總統大選日期尷尬？她因「這點」猶豫返鄉投票 眾人狂勸別放棄

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友覺得總統大選離農曆過年相近，不太想花錢坐高鐵回鄉投票。示意圖，本報資料照片。
一名網友覺得總統大選離農曆過年相近，不太想花錢坐高鐵回鄉投票。示意圖，本報資料照片。

2024年總統大選倒數一個月，高鐵、台鐵因應返鄉投票需求，已宣布加開班次。不過一名網友指出，這次大選時間太尷尬，與農曆過年太接近了，因此煩惱直呼，「到底該不該放棄投票呢？」

一名網友以「到底該不該放棄投票呢？」為題，12日於PTT發文表示，2024總統大選投票的時間點很尷尬，因為再過半個月就要過農曆年，他坦言不想這麼短的時間坐兩趟高鐵，所以正在考慮到底該不該放棄投票，「應該也不差我這票吧，還是捐款支持就好了？好煩喔，好想投，但是又不想花錢坐高鐵，3000塊車錢直接捐，應該幫助比較大吧？」

話題曝光後，引發網路熱烈討論，一票人紛紛建議原PO返鄉：「肯定要投啊！」、「當然要投，別放棄手中的選票」、「這個問題對很多國家來說，是很奢侈的煩惱」、「大家的投票權是前人血淚換來的，一定要去投喔」、「未來在自己手上，民主自由自己決定」、「投了至少有參與到，不管結果如何，放棄就什麼都沒了」、「投不投票是個人自由，不投票，萬一自己屬意的候選人沒上，就不要唉」、「拜託回去投，順便看家人，爸媽應該開心小孩多回來」。

也有人透露：「認識的滯日台人都要飛回來投了」、「我老闆身家數10億，還要專程單日來回離島，只為了投一張票」、「定居國外的已經不少回來了，投完票才離台」、「4年一次從美國搭飛機回台也要投」。

有一名網友則發現，其實總統大選的日期和農曆過年距離與原PO陳述有落差，質疑問道「哪有半個月後就農曆年？」，原PO確認後則是回應：「喔喔喔，是隔了三周啦，好吧，感覺可以回去投票了」。

投票 大選 高鐵

延伸閱讀

吳欣盈街頭開講4分鐘談AI影片曝 網看完驚呼：打出一記爆擊

柯文哲搶下選前之夜凱道 媒體人曝驚人巧合：在這造勢連四屆當選

郭正亮：老家爭議對賴清德產生雙重傷害 中間選民變不表態

若明天投票…納入中間選民及不投票者 蔡正元：「他」能當選

相關新聞

2024總統大選日期尷尬？她因「這點」猶豫返鄉投票 眾人狂勸別放棄

2024年總統大選倒數一個月，高鐵、台鐵因應返鄉投票需求，已宣布加開班次。不過一名網友指出，這次大選時間太尷尬，與農曆過年太接近了，因此煩惱直呼，「到底該不該放棄投票呢？」

日式早餐營養美味台人卻不愛？ 鄉民曝「只適合1類人」

日本美食備受台灣人喜愛，在各大商圈、夜市、百貨美食街裡，時常能見到日式料理店家林立。不過一名網友指出，日式早餐色香味俱全，許多遊客到日本觀光，住在飯店也很喜歡吃，不解詢問「對日本料理接受度如此高的台灣人，為何不瘋吃日本風的早餐？」

分不清奶油酥餅、太陽餅？ 內行人揭2關鍵差異

多數人一提到台中名產，就會立刻想到「太陽餅」與「奶油酥餅」。近日，有網友在PTT上透露，自己在台中出差時，老闆托他買太陽餅，不過對方在看見他買的餅後卻嫌棄稱「這不是太陽餅」，讓原PO非常困惑。

女子4年沒出國去日本「刷爆8萬」急求救 網傻眼：該慶幸額度不高

許多人難得出國，會一路上買不停，但應注意花費是否超出自己的能力範圍，才不會影響日後的經濟生活。一名女網友就透露，自己疫情後首次出國去日本，原本以為預算抓得很充足，逛一下藥妝店卻發現信用卡已經被刷爆，所幸在好友支援下，順利度過這趟旅行。

女奧客堅持買7杯無糖木瓜牛奶 喝一口嫌「不好喝」要求退錢

雖說「顧客至上」，但不少人都仗著「有錢就是大爺」的心態而無理取鬧。有一名女網友分享朋友在飲料店遇到的奇葩客人，她說這名女客人買了7杯無糖的木瓜牛奶，半小時後竟跑回去店家抱怨不好喝，還要求退錢，讓女網友聽了超傻眼。

遭質疑「穿女裝吸引男生」 最美檢察官陳漢章揭動機反擊

新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章（樂檢）被封為「最美檢察官」，因為時常在社群分享服飾穿搭，引起網友的關注，但近日卻遭外界質疑穿女裝的動機。對此，陳漢章發聲明強調，自己只是想追求漂亮，而非吸引男性，更直言「我真的對男生一點感覺都沒有」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。