分不清奶油酥餅、太陽餅？ 內行人揭2關鍵差異

多數人一提到台中名產，就會立刻想到「太陽餅」與「奶油酥餅」。近日，有網友在PTT上透露，自己在台中出差時，老闆託他買太陽餅，不過對方在看見他買的餅後卻嫌棄稱「這不是太陽餅」，讓原PO非常困惑。

原PO表示，他原本以為太陽餅和奶油酥餅是同一個東西，坦言「就是奶油酥餅aka（又名）太陽餅這樣的感覺」。所以到台中出差，老闆請託幫忙買太陽餅，他便在休息站隨手買下一盒。

不過，當原PO帶著買好的太陽餅回去後，老闆只看了一眼即稱「這不是太陽餅」，雖然對方最後仍吃下他買的餅，但仍讓原PO非常困惑。上網查詢後，他才發現原來太陽餅與奶油酥餅是不一樣的東西，好奇發文詢問大家「分得清楚奶油酥餅跟太陽餅的差別嗎？」

貼文一出，瞬間引起網友熱議，「這問題相當有建設性，我也一直有這疑問，我覺得奶油酥餅的麥芽糖比較薄一點，太陽餅比較厚」、「奶油酥餅比較大片」、「覺得奶油酥餅比較硬」、「分不出來，反正好吃就好」、「吃不出來」。

還有內行人指出，分辨兩者的關鍵在於內餡與餅皮，「奶油酥餅最薄，老婆餅上面會戳洞然後有刷蛋液，太陽餅就介於中間吧」、「內餡不一樣，太陽餅是麥芽糖」、「太陽餅的餡料比較厚一點，皮的部份沒那麼會掉屑，我感覺口感比較濕潤」、「奶油酥餅糖比較多，太陽餅粉比較多，我都這樣跟朋友說」。

其實太陽餅源自台中市神岡區，一般內餡為麥芽糖，咬下後的麥芽會有微微牽絲，且上層的皮較厚、層次多，各層次間的空隙較小，比奶油酥餅更加扎實。另外，奶油酥餅原為台中大甲的傳統點心之一，其下層餅皮較厚，上層因膨脹形成空氣感的層次，內餡為麥芽糖和奶油，比太陽餅更甜，近年來為了方便食用，也改良出與太陽餅差不多的尺寸。