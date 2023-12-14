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搞懂規則！遊日本見「買一送一」當心用不到 眾人驚：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
日本是台灣人最愛造訪旅遊地國家。 圖／pixabay
日本是台灣人最愛造訪旅遊地國家。 圖／pixabay

台灣人最愛到日本旅遊，但要特別注意文化和語言上的差異，日本作家吉岡桃太郎就在臉書提醒，如果到日本超商看到「買一送一」的優惠時，可千萬不要以為和台灣的「買一送一」是一樣意思喔，貼文也讓許多人直呼「長知識」。

吉岡桃太郎在臉書粉絲團「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」提到，在日本的便利商店很常看到「買一送一」的優惠，但這跟台灣的「買一送一」不太相同，日本反而有一些規則限制。他說日本是當場「買一」，但是「送一」則是給予過幾天後才能用的「無料（免費）兌換券」，這對於去日本只玩幾天的遊客來說，根本無法享受「買一送一」。

吉岡桃太郎提醒台灣民眾，如果去日本只停留幾天的話，千萬不要以為日本的「買一送一」跟台灣的「買一送一」是一樣意思，然後就一次拿兩個商品，這樣結帳還是會算兩個的錢，店員會給你兩張當天根本無法使用的「兌換券」。不僅如此，有的店是指定付款方式等限制，這也讓吉岡桃太郎笑說「台式買一送一很乾脆，『日式買一送一』跟阿本仔一樣『很龜毛』的啦」。

貼文讓不少人上了一課，「原來如此，長知識了」、「學了一課，難怪有一張單子，看不懂要幹嘛」、「長知識了！下次去注意看一下」、「基本就是讓你過幾天來拿，後面來店裡搞不好又會順便消費的行銷手法唄」、「看來只能買機場超商了」、「沒錯！我手機一堆回台灣才會點亮的折價券，好煩」、「我單身的很希望台灣有這種日式買一送一，不然根本就用不到！上次還因此把買一送一餐券送路人甲」。

不過也有日本網友透露很羨慕台灣，「真的很羨慕台灣常常有買一送一、滿額禮，動不動就抽獎抽iPhone、車子，發票還可以兌獎，還有早餐店，邊上班還可以邊吃早餐，滿滿的羨慕」。

日本作家吉岡桃太郎在臉書透露，日本超商的買一送一和台灣的買一送一規則不一樣。 圖擷自「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」臉書
日本作家吉岡桃太郎在臉書透露，日本超商的買一送一和台灣的買一送一規則不一樣。 圖擷自「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」臉書

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