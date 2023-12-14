遭質疑「穿女裝吸引男生」 最美檢察官陳漢章揭動機反擊

新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章（樂檢）被封為「最美檢察官」，因為時常在社群分享服飾穿搭，引起網友的關注，但近日卻遭外界質疑穿女裝的動機。對此，陳漢章發聲明強調，自己只是想追求漂亮，而非吸引男性，更直言「我真的對男生一點感覺都沒有」。

陳漢章11日於個人IG分享穿搭，並透露前幾天自己聽到一個說法，有聲音質疑他打扮得漂漂亮亮，背後動機絕對不單純，「想必是為了吸引男人」。陳漢章澄清這是誤會，雖然開玩笑稱「是宋江我可以考慮」，但仍然強調「我真的對男生一點感覺都沒有」。

陳漢章解釋，會喜歡穿女裝、打扮的像個女性，是因為覺得自己本該如此。他透露會想追求漂亮，是因為喜歡美女，也希望自己是個美女，就能隨時看到鏡子裡的自己，都能愛上自己。他直言，如果真的想吸引男生的注意，身為40年男性的經驗，「我想應該要穿得更刺激感官些，表情動作再更挑逗一些，聲音再ㄋㄞ一些，更小鳥依人些，這樣應該市場更好吧！」最後陳漢章感嘆，「不知道為什麼打扮一定要跟男生扯上關係，真的讓我傻眼」。

貼文曝光後，不少網友紛紛支持回應：「這種以男性為主體的思維真的母湯」、「有那種想法的人真是太膚淺」、「只是想打扮得好看讓自己開心，沒有一定要吸引誰」、「打扮是為了自己開心啊！開心要打扮，不開心也要打扮，打扮好，心情就好了」、「我覺得你這樣也很吸引女生，因為太美了！其實真的很佩服很會打扮的人」。