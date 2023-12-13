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不是乖乖、小泡芙！陸女驚呼這款零食超好吃 眾人點頭：台灣人從小吃到大

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣零食有很多種，不僅國內零食，在超商或賣場也能找到從國外進口的零食。圖／美聯社資料照
台灣零食有很多種，不僅國內零食，在超商或賣場也能找到從國外進口的零食。圖／美聯社資料照

台灣的零食百百款，像小泡芙、乖乖和可樂果就深受許多民眾喜愛，被認為是最能代表台灣的零食之一。日前一名大陸網友到南韓看演唱會時，被同行朋友分享一款台灣零食，但她一直沒拆開等到回國才吃，沒想到一吃超驚艷直呼「太好吃了」，但在網路上搜尋都買不到。貼文曝光後掀起熱烈討論，許多台灣網友紛紛贊同表示，「百吃不膩」、「童年的回憶」。

一名小紅書網友發文表示，她12月初去南韓聽演唱會時，來自台灣的好友分享一包「杏仁巧克力酥片餅乾，她當下沒吃就塞進包包裡，直到返國整理行李，才猛然想起有帶回這餅乾。不吃還好，一吃馬上被驚艷到，該名網友驚呼「太好吃了」，事後還意猶未盡搜尋大陸平台有沒有人賣，結果都找不到，只好發文向網友求助哪裡可以買到杏仁巧克力酥片餅乾。

有大陸網友大讚義美的杏仁巧克力酥片餅乾「太好吃了！」。圖／擷自小紅書
有大陸網友大讚義美的杏仁巧克力酥片餅乾「太好吃了！」。圖／擷自小紅書

貼文曝光後隨即引發討論，不少大陸網友表示，自己曾在網購平台淘寶上買這款餅乾，「這個淘寶上有賣啊，我常買哈哈哈」、「我吃了一口，馬上打開購物軟件繼續買」、「我剛從台灣買了一大堆這餅乾回來，反而大陸的零食都吃不慣」。

有台灣網友來留言大讚識貨，「妳很懂吃，這個餅乾比大家都老，它是1979年誕生的，足足賣了44年啊，可見它多受台灣人喜愛」、「我從小吃到大！捏碎慢慢吃或直接咬」、「確實好吃，義美的泡芙也好吃，買不到對妳而言是好事，因為熱量爆表」、「妳可以泡熱牛奶，我沒吃早餐都會吃這個，便利店就能解決」。

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