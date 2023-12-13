殺豬公去郵局存因硬幣有銅銹遭拒收 內行人曝：用此物秒解決

網路上流行各種存錢法，但要注意存下來的錢有沒有毀損，日前就有一名網友表示，他好不容易殺了存很久的豬公，裡面有一些硬幣有銅銹，拿去郵局被拒收，要求「要清完銅鏽才能存」，讓他疑惑「要怎麼去除銅鏽呢？」對此，許多網友提供快速清潔方法。

一名網友在「爆料公社」發文表示，好不容易殺了存很久的豬公，裡面有一些硬幣有銅銹，拿去郵局存，人員告訴我「我們不收，要清完銅銹才能給存」，讓他疑惑「要怎麼去除銅銹呢？」文末他幽默表示「錢不能存太久會壞掉，原來錢不是萬能的」。

對此，有網友推薦不同的清洗方法「拿一罐銅油泡一下就處理好了，郵局不收是因為你把錢放到銅鏽成這樣」、「最快速的方法就是拿清洗馬桶的清潔劑，注意要加水，塑膠手套攪拌後泡五分鐘，如沒有完全去除，再攪拌在放五分鐘就可以拿起來用水清洗」、「我是用洗衣粉加小蘇打粉泡一天，然後用銅刷，整個硬幣都刷一刷，雖然還是有一些繡，不過郵局人員收了」、「用檸檬酸浸泡一天後，再用清水清洗即可」。

也有網友建議他去台灣銀行存，「拿去台銀也行啊，台銀連破損鈔票都可以辨識」、「郵局不收應該是怕銹增加重量，造成機器誤判金額吧，拿去台灣銀行直接換就好了」、「我去台灣銀行存過，行員說要是有銹跡的建議清水沖洗一下，再曬太陽，這樣比較好辨識」、「拿到台灣銀行全部都可以存」。