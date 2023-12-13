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他好奇「脆皮豬從哪流行來？」 老饕曝：這是常見的經典粵菜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇詢問「脆皮豬」是從哪裡流行的？多數人回應「這是經典粵菜」。示意圖／ingimage
一名網友好奇詢問「脆皮豬」是從哪裡流行的？多數人回應「這是經典粵菜」。示意圖／ingimage

許多台灣人喜歡吃港式料理，尤其脆皮燒肉更是擄獲不少饕客的心。日前有位網友表示，最近流行吃脆皮豬，疑惑「這是哪國料理？該不會又是從中國流行過來的吧？」對此，許多人驚訝「你從小到大沒吃過脆皮燒肉？這是經典粵菜」。

一名網友在PTT貼出脆皮燒肉照片，表示「最近好像流行吃脆皮豬，脆皮豬是哪國的料理？該不會又是中國流行過來的吧？」他分享，自己上次外送叫過一次，口味很好吃，但是很貴，好奇詢問網友的經驗。

對此，網友回應「這不是很久了嗎？廣東香港有脆皮燒肉很久了」、「真的假的？你從小沒有吃過脆皮燒肉！這種燒臘店不就有嗎？」、「不就脆皮燒肉？便當店都有啊」、「你要說是從中國傳過來也沒錯，但這是連America's Test Kitchen都特別研究過的經典粵菜」、「這是脆皮燒肉，台灣有香港跟越南兩種風味」、「就是港式的燒肉，這種燒臘店就有了，不用單點被加價賣」、「這是粵菜，兄弟飯店梅花廳飲茶的脆皮燒肉必點」、「其實越南也有，我看過好幾間越南店都有」、「這就是化皮燒肉啊，館長不是有賣過？」、「燒臘的脆皮燒肉都賣多久了…」、「你單點被坑了吧，脆皮豬賣你200元，如果買燒臘脆皮燒肉便當只要100元還有菜飯」。

廣東 便當

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