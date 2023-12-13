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臭蟲肆虐全球 住飯店最好養成「1習慣」 網嚇：常常當椅子坐

聯合新聞網／ 綜合報導
臭蟲蔓延全球，有網友分享住飯店最好養成一習慣，避免臭蟲爬上身或將之帶回家。示意圖／ingimage
臭蟲蔓延全球，有網友分享住飯店最好養成一習慣，避免臭蟲爬上身或將之帶回家。示意圖／ingimage

臭蟲（又稱床蝨）問題愈來愈嚴重，也影響正在疫後復甦的旅遊觀光業。有網友分享到外面旅行住飯店可養成一個習慣，將行李放在「行李台」上，避免讓行李一直碰觸到地板，也許可減少臭蟲附著在行李上。

一名日本網友在社群平台X（原推特）分享照片，表示飯店的房間裡通常有「行李台」，即便是國外的飯店，或是鄉下那種不起眼的住宿，房間裡也會有，「是我很久以前聽說過的，據說是為了防治床蝨的對策」。

經常分享日旅小知識的部落客「魚漿夫婦」也在粉專轉貼該po文並寫道，「其實有些日本旅館也是會有噢！而您會發現，有這個的一般都是國外遊客比較多的旅館～」，「不過也很有趣，像有這個放置行李台的地方，我就很自然的會把行李放上去呢！」

不少網友覺得實用留言說，「有架子或檯子我一定會放上去啊，開行李跟收拾的時候，都不用彎腰，而且行李箱也不會擋路」、「喜歡這種行李台，很有出遊的fu，覺得有為旅客設想周到的感覺」、「除了這種以外，還有一種折疊式、像吊床的行李架，也很方便。」

但有人認為也要飯店房間有這樣的設備，因為現在好像很多都沒有，而且大部分的人行李比較常直接放在地上整理。還有人直言，「現在台灣好多行旅文旅都沒有行李架，只能勉強放在電視桌或梳妝台上，每次遇到都覺得很煩，一些旅館的基本配備越來越缺失。」

還有人笑說，自己的行李箱是從中間打開那種，放上去就沒辦法開了，「結果那個都被我當成椅子在坐。」

臭蟲

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