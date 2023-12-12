早就流行過！今年冬季嫩妹「1穿搭」兼顧保暖時尚 網皺眉：像腫瘤堆在腳上

愛水不怕流鼻水！許多少女在秋冬仍不懼強風、低溫，選擇穿上短裙。不過近日一套兼顧保暖和時尚的「穿搭組合」突然掀起潮流，一則相關的教學影片也引起大陸網友討論。

今年冬天「雪靴+襪套」的組合在大陸、南韓街頭隨處可見，年輕妹子紛紛換上軟萌襪套和毛茸茸的雪靴，並大讚這款穿搭組合能修飾腿型、顯腿直、更能保暖，不論是搭配緊身褲、短裙都非常適合，堪稱是「冬季潮流密碼」。

12月11日，「雪地靴+堆堆襪」關鍵字突然登上微博熱搜，一則穿搭教學的影片也引起大陸網友熱議。只見影片中的女孩秀出一雙細直美腿，在普通長襪外套上被稱為「堆堆襪」的針織襪套，接著穿上雪靴、將襪套整理出層次，最後再將襪套套進長襪上方，就完成這套「時尚穿搭組合」。

但貼文底下的網友似乎不太埋單，不少人直呼「妳自己看看，好看嗎」、「堆堆襪簡直是這個世界上最醜陋的發明」、「真心不好看，現實看可尷尬了」、「能舒服嗎，像個大腫瘤堆在腳上」。

也有網友點出這套穿搭「很挑人穿」，「前提是要有一雙這樣的腿」、「一直覺得這樣穿不好看，腿被截成了好幾節，腿粗的這樣穿更是不忍直視」、「還得有合適穿雪地靴的氣溫」、「這個適合高個子腿細的，小個子女生穿這個，腿看上去會變成一截一截，壓縮身高」、「腿粗的姐妹別嘗試，這樣穿就會把妳小腿最細的地方遮住，顯得妳的兩條腿上下一般粗，特別難看」。

更有網友憶起「雪靴」和「襪套」早在幾年前就流行過了「80後代表，小時候就是這麼堆的，現在又流行上了」、「真的不懂這個為什麽會再流行起來，我真心覺得很醜」、「非主流殺回來了」、「十年前就流行過堆堆襪，時尚確實是個循環」。