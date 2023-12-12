哪個牌子衣服適合中年男子？ 網狂推1品牌：CP值超高

時尚穿搭不分年紀，日前有位網友好奇「40歲大叔都穿哪個牌子的衣服？」他指出，中年人穿Levi’s太年輕，穿UNIQLO又感覺很LOW（平凡、廉價），穿GAP風格很像Giordano ，因此上網求解「中年大叔會穿哪些牌子？可否給我參考穿搭」，有許多網友推「NET」，認為CP值超高。

一名網友在PTT發文表示，他發現中年了穿Levi’s感覺很怪，又不是大學生，但穿UNIQLO又感覺很LOW（平凡、廉價），穿GAP風格很像Giordano，穿Tommy hilfiger 有人說窮酸，穿LACOSTE感覺還行，RALPH LAUREN剛好而已，讓他苦惱詢問「大家都穿什麼牌子的衣服？可以給我參考穿搭」。

對此，許多人狂推NET、「說真的NET不錯，不退色不脫線」、「NET的CP值高」、「當然是NET」、「NET和H&M」、「NET就很夠了」。

也有網友推薦其他品牌，「LATIV」、「迪卡儂」、「ZARA便宜又好穿」、「我上年紀只穿STONE ISLAND」、「Columbia」、「tommy hilfiger、roots、nautica」、「BOSS 好穿又挺，冬天PUMA材質最頂，有夠軟又暖，神衣」、「好市多賣什麼就穿什麼」、「現在哪有年輕人要穿Levi's？我覺得40歲男人可以穿ZARA、UA、北臉（The North Face）」。

但有網友認為衣服不是重點，「我看很多晚餐在敦化、仁愛這些高級地段散步的，都穿吊嘎」、「其實穿什麼都沒有人看你」、「長得帥就算穿吊嘎也像是名牌，長得不帥穿名牌也沒用」、「沒人會看你穿什麼，我都是有去好市多順便看衣服就好」、「都40歲了還有人要管你穿什麼嗎？」