外國妹曝台灣素食大贏日韓 交通太可怕「請原諒我的真心話」

一名加拿大旅遊直播主分享，台灣的「素食」贏過日本、韓國，選項多元以外，幾乎到處都找得到素食餐廳，對吃素者十分友善。不過她也提到，台灣的交通狀況讓她感到害怕，騎車上路時總覺得十分危險。

Youtube頻道「不要鬧工作室」9日發布新影片，邀請加拿大溫哥華旅遊直播主Sarah分享來台感受。她一年前決定開始環遊世界，做全職旅遊直播主，最初大部分時間都在歐洲，後來跑到亞洲，先在日本待了一個月，之後又到韓國待了三週，在他人推薦下現在來到台灣，目前已經在台停留兩週。

Sarah提到，台灣有一點勝過日韓，就是素食選項多元。她表示，由於自己吃素，在日本不能吃壽司跟和牛，只能吃拉麵和烏龍麵，後來很快就吃膩了；接著到韓國更難覓食，大部分的餐廳都以肉為主，因此Sarah很長只能靠便利商店的泡麵果腹。「但在台灣，不管我在哪裡都能找到素食餐廳。」

談及當地治安，Sarah回憶當時在韓國旅遊，有被他們友善觀光客的環境嚇到；在國際公認安全的日本時，卻曾在一次直播時遭一名日本男人亂摸，甚至鬧上警局。她表示，來台之前就聽說過台灣人很友善，「真正碰到發現他們當面更友善！而且感覺在台灣遇到的人看起來都很開心」。

不過，Sarah認為台灣的「交通」十分可怕，因為太多車子和機車，尤其在特別繁忙的街道上，騎車時總會感到十分危險，總擔心自己會出意外，「機車從我兩邊切入超車，車子要右轉就直接超過我，請原諒我的真心話」。Sarah表示，現在來台已經兩週，之後會繼續邊旅行邊直播。