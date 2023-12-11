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悠遊卡一次儲1千！眾人喊正常 前捷運員工曝超扯用法：拿來偷情

聯合新聞網／ 綜合報導
悠遊卡用途廣泛，搭公車、捷運只要刷一下就能通關。圖／聯合報系資料照
悠遊卡用途廣泛，搭公車、捷運只要刷一下就能通關。圖／聯合報系資料照

悠遊卡用途廣泛，搭公車、捷運只要刷一下就能通關，且越來越多店家也都有開放悠遊支付。近日一名網友好奇問「悠遊卡一口氣儲值1千元的，都是什麼人啊？」引發熱議，其中有前捷運站員工透露，曾遇過男客人利用悠遊卡瞞著老婆存錢，再把這筆金額匯給小三。

原PO在PTT發文表示，在超商看到前面的消費者，悠遊卡一口氣儲值了1千元，讓他相當震驚，「悠遊卡一口氣儲值1千元的都是什麼人啊？」

對此，網友紛紛認為，悠遊卡的用途很廣，因此這筆錢不算大數目，「繳停車費的常常一次儲值5、6千」、「買月票要加值1200欸，1000還不夠呦」、「還好啊，遇過加值5千的」、「我都一次存3千，很多醫院看診收悠遊卡，直接刷很快，健兒門診打疫苗一次都千元在噴」、「超市去一次就噴的差不多了吧」、「通勤＋早餐，儲5千撐一個月」。

其中還有一名前捷運站員工透露，以前還沒有記名卡的時候，有位男客人每次都來買新卡，儲值1萬元，並同時有很多張，之後過一陣子就會辦理退費。原來這些錢是男客人瞞著老婆藏起來的，只要存在卡裡，對方就不會知道他身上有多少錢，男子就能進一步將這筆錢匯給小三。

悠遊卡 捷運 PTT

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