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台北商旅睡一晚2千！女友嫌爆「學生才住」 網掀兩派論戰

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台北商旅睡一晚2千！女友嫌爆「學生才住」 網掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
國旅住宿費高昂，不少民眾認為出國玩都比在台灣玩划算。示意圖／ingimage
國旅住宿費高昂，不少民眾認為出國玩都比在台灣玩划算。示意圖／ingimage

國旅住宿費高昂，不少民眾認為出國玩都比在台灣玩划算，近日有網友表示，他和女友出遊，在台北睡兩個晚上，選擇一晚2千左右的房型，雖相對其他旅宿便宜不少，卻引來女方不滿。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，出社會好幾年了，因為知道國旅住宿貴，所以這次出遊就找了一些比較平價的小商旅，房間含浴室大概5～6坪，停車場要走一小段路，在台北一晚大概2千左右，想說只是睡兩晚，大部分的時間還是在外面遊玩，沒想到女友從進大廳就開始臭臉，還說早知道要訂這種房間，她就貼錢住好一點的，這是給學生出遊住的地方。原PO也因詢問眾網友意見：「這樣真的很不ok嗎？」

對此，網友看法兩樣情，有人認為，「公主病放生吧，她是不是都不規劃行程，旅途才一堆意見的那種人」、「你怎麼不回她：好呀，下次妳貼錢住好一點的」、「台北一晚2千可能真的超破，但是訂房時她不講，到了才擺臭臉，毛病比你的荷包大一些」、「我是女生，快逃」。

也有人認為，「台北2千那住的品質很糟糕吧」、「台北2千，484只能住老舊有菸味的那種」、「又不是學生了，住2千的幹嘛」、「台北平日一晚2千元勉強，假日一晚2千就是偏爛的那種，要挑便宜住，我覺得你應該事先讓對方知道」。

也有網友認為，整件事都出在缺乏溝通上，「簡單來說欠溝通啦，你的平價不是她的平價」、「重點是去之前的旅遊計畫要先溝通吧？不管是住哪裡？吃哪裡？幾點出發？內容有哪些？路線？兩個人一起規劃，會很有愛」。

PTT 訂房 住宿

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