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深夜醫院傳敲鐘聲 病患嚇到狂唸「阿彌陀佛」醫曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
ICU醫生陳志金藉著分享小故事來發表對時事的看法。 示意圖／ingimage
ICU醫生陳志金藉著分享小故事來發表對時事的看法。 示意圖／ingimage

許多人都以為醫院裡鬼故事很多，但有時候只是人們自己嚇自己，ICU醫生陳志金在臉書分享醫院裡的小故事，有兩名病人半夜裡聽到不知哪裡傳來的敲鐘聲，嚇得躲到棉被裡狂唸「阿彌陀佛」，但其實這只是護理師磨藥的聲音，陳志金藉此也感嘆人們只是自己嚇自己，「就好像少讀一篇文言文，有人會去擔心自己是否將失去廉恥一樣」。

陳志金在臉書寫道，某日深夜病人甲說自己每天半夜到一定時間，都會聽到奇怪的敲鐘聲，還問病人乙有沒有聽到？對方反問「什麼敲鐘聲？」病人甲說「我也不知道怎麼形容，就好像是寺廟裏那種，又好像是人家在做法事那種…」，讓病人乙聽了快嚇壞。此時突然傳來一聲「鏘」，劃破沉寂的夜晚，兩人聽到後嚇到躲進棉被裡，心中不斷地默唸「阿彌陀佛」。

這時，病房外一名護理師說「學妹，磨藥或推車的時候，要小聲一點，才不會吵到病人喔～」對此，陳志金表示「有時候，人們只是自己在嚇自己，就好像少讀一篇文言文，有人會去擔心自己是否將失去廉恥一樣」。

貼文引起許多討論，「磨藥的時候可以順便說：扣扣…天乾物燥，小心火燭」、「有些藥物很難磨，就必須非常大力去敲藥，敲到感覺碗都要破了，那時候才恐怖『咚咚ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ』」、「真是為難了臨床職業的護理師們」、「護理師的另一斜槓」、「有些東西雖不是數學，但跟數學一樣，不會就是不會」、「不會因為少讀一篇文章，失了廉恥；更不會因為多讀一篇文，就知恥了」。

護理師 醫師

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