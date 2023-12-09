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五月天巴黎演唱會阿信走音「唱不到10拍E6高音」 網：是真唱

香港01／ 撰文：關穎賢
五月天演唱會現場照片。（FACEBOOK@五月天）
五月天演唱會現場照片。（FACEBOOK@五月天）

五月天日前遭大陸音樂網紅麥田農夫爆料，表示經過電腦程式鑑定後，發現五月天的上海演唱會有5首歌曲疑似是對嘴假唱，指控他們在演唱會上疑「假唱」。事件持續發酵，為以證視聽，五月天將香港時間12月8日凌晨的巴黎演唱會改為直播，吸引了6萬多粉絲觀看。主唱阿信為證明自己真唱，在演出過程中多次嘶吼飆唱，還激動跪地。

阿信在巴黎演唱會上多次走音。（微博圖片）
阿信在巴黎演唱會上多次走音。（微博圖片）

有不少網友在微博討論五月天巴黎演唱會直播的表現，有人指出阿信在歌曲有難度的地方幾乎每句都有不準和破音，但整體效果都對得起粉絲花的錢。值得留意的是，阿信於12月6日在微博發文提到「每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」，令不少人好奇，究竟E6高音究竟是什麼？

阿信所提及的E6高音，大約在1500Hz左右，相當於鋼琴上的最高音。由於是極高音，所以歌手唱到E6的難度是非常高的，更需要歌手具備非常優秀的嗓音條件和歌唱技巧才能唱得到。而過去阿信曾試過在演唱會中唱出E6高音時，飆到全臉通紅，不是專業人士請勿輕易嘗試。

雖然今次的巴黎演唱會，阿信沒有上到E6高音，但獲得大批粉絲留言支持。不過有網友表示就算今次演唱會是真唱，因為阿信多次走音，但並不代表過去沒有「假唱」，更有人表示：「阿信唱的確實費勁，很多破音、走調，所謂的E6也並沒有唱上去……太難聽了。」、「他演唱會如果不假唱真沒法聽。」、「阿信走音才正常，一場下來不走音才有貓膩，所以這場真唱的直播，幾乎就是證實過去那些蹦蹦跳跳還不走音的就是假唱。」

不過由於走音，所以大批網友都表示今次阿信是真唱。（微博圖片）
不過由於走音，所以大批網友都表示今次阿信是真唱。（微博圖片）

延伸閱讀：

五月天疑假唱｜音樂人曬證據「明撐暗踩」阿信冇咪嘴：都一直走音

五月天個唱直播反擊假唱質疑　台下竟有觀眾舉牌「五個渣男」

文章授權轉載自《香港01》

五月天 阿信

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