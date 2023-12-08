現在的青少年都不看電影？ 網友曝2關鍵直呼：完全坐不住

現今處於新媒體時代，串流平台的出現使傳統電視媒體受到威脅，短影音平台的興盛也將市場扭轉成以「快速」導向為趨勢，對此，有網友就發現，家中小孩似乎很少在看電影，即使家中有許多串流平台的電影，他們卻不感興趣，寧願玩手機遊戲，因此網友好奇詢問，「現在青少年世代是不是不看電影了」。

原PO在PTT上發文分享，家中小孩對電影總是興致缺缺，還表示同學也都沒在看，原PO表示，即使家裡有訂閱不少串流平台，有很多商業電影可以看，孩子卻依然毫無興趣，寧願在休閒時間玩手遊，因此原PO詢問，「這樣下去，電影的未來是不是越來越黑暗？」

貼文一出，有網友指出年輕人看短影音比較多，「都在看抖音了吧」、「我連看10分鐘講解都用2倍速看了」、「現在每天資訊爆發的時代，年輕人都只會刷短視頻了」、「我看第四台也都快倒了，年輕都看串流而已」、「看不了長影片」、「是短影音崛起，電影對他們來說實在太長了，完全坐不住」、「電影太長，小朋友完全沒耐心看，但看抖音可以一次滑2個小時」。

此外，有網友表示電影票變貴也是原因，「國高中的時候真的很少去電影院看，都是上網看，而且電影票很貴啊」、「上大學才開始看電影，不是每個小孩都有閒錢去看」、「我看很多大學生那歲數的會去電影院」、「大部分都是大學或出社會才會比較常看，每個時代都差不多吧」、「可能太貴吧，以前沒那麼貴」、「七年級，以前國高中也很難得才去電影院啊」、「我相信以前出第四台的時候，老人也這樣問」。