日本常見免治馬桶「為何台灣不普及？」 網曝1理由：很恐怖

不少台灣人喜歡到日本旅遊，對於當地的飯店旅館裡的免治馬桶特別有印象，有網友就發文表示免治馬桶在日本很普及，但為何在台灣的家庭或外面卻很少見？貼文一出，多數人直指原因出在台灣人缺乏素質和公德心，容易讓免治馬桶變得更髒。

原PO在PTT寫道，公司裡有越來越多的廁所都換上了免治馬桶，據說是上層強力授意，因此現在整棟大樓的每層樓都會有數個免治馬桶座。對於這個現象，他聯想到在日本就算是很普通的商務旅社或百貨公司都有免治馬桶，但在台灣就要好一點的飯店才有。

原PO覺得免治馬桶的價錢其實並不貴，沒什麼花俏功能的幾千元就有了，但為何在台灣外面卻不普及？他還透露曾經在高速公路休息站有看到，讓他有點驚訝，「覺得不會有的地方居然有了」。

有人認為價格太貴讓人不想裝「錢，這很現實」、「保養費用驚人，有些原件應該只能靠進口」、「一個幾千幾萬不是錢嗎？很少看到低配款吧，要嘛就是高階的，比較貴的飯店才有」、「不得不說真的很好用，但就是有點貴」。

多數網友則點名台灣人素質太差，裝功用的免治馬桶不實際，「你去公共女廁走一趟，看看那個可怕的景況就知道了，免治很快就掛了」、「真實的原因其實就是人民素質太差了，你裝免治大概沒多久就要換了」、「在外面我才不敢用」、「免治裝家裡比較適合吧，公共的噴過無數個屁股，你敢用嗎？」、「台灣人的水準，公廁不配有免治馬桶」、「公德心問題，女廁很恐怖」、「因為很多人普遍衛生習慣不好，免治馬桶的清潔死角很多，不立刻清潔的話很噁」。