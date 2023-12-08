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當心挨罰！駕駛最常無視路上1標誌 眾人哀號：早就忘了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為機車示意圖。聯合報系資料照片
圖為機車示意圖。聯合報系資料照片

馬路上汽機車來來往往容易發生事故，為了規範民眾安全駕駛，路上總是會有許多交通號誌和標誌，讓用路人可以遵守規定行駛。有一名女網友在抖音（TikTok）貼出影片，提醒駕駛看到地上出現「停」字的標誌時，一定要停車再開，否則荷包恐怕會大失血。

從原PO貼出的影片看到，路上寫了一個大大的「停」字，前方還有一條白色的停止線，她開頭就詢問大家知道這是什麼意思嗎？還提醒駕駛人看到這個字時要小心，以免荷包受損。原PO還拍到在路口站了好幾個警察，有不少機車騎士騎到這一處時，因為沒有遵守地上「停」字標誌的規定，而被員警攔下開單。

原PO提醒騎士千萬要記得，只要看到地上出現「停」這個字，一定要停車並且雙腳放地上，然後停看之後再繼續騎，否則被攔下開單恐怕要處600到1800元的罰款。

影片也引起熱議，「駕照考試時都知道，考完就忘了」、「我每次都有停，只不過是停止踩油門」、「我雙腳放不到地」、「我用走的好了」、「我用走的好了」、「我放單腳而已」、「騎車是看前方，不是看地上，不能設立站牌嗎？」、「我去加拿大也是有，一定要停，頭要左右擺動看來車」、「我每次都不敢停，因為感覺我會被撞」。

原PO提醒用路人，看到路上有一個「停」字的標誌時，一定要停車再開。 圖擷自TikTok
原PO提醒用路人，看到路上有一個「停」字的標誌時，一定要停車再開。 圖擷自TikTok

標誌 騎士

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