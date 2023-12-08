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台北市這條巷子紅到國外 原因與12年前這部台灣偶像劇有關

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露台北市某條巷子近來成為不少國外女生拍照的景點選擇，讓他相當好奇原因，圖為台北市市景圖。示意圖／聯合報系資料照
原PO透露台北市某條巷子近來成為不少國外女生拍照的景點選擇，讓他相當好奇原因，圖為台北市市景圖。示意圖／聯合報系資料照

戲劇常常能帶動不少周邊廣告效應，也能推銷觀光旅遊，有一名網友就在PTT發文並分享好幾張照片，他透露台北市的某一條巷子，近來成為不少國外年輕女生拍照的景點，讓他感到十分不解，而原因就是因為一部台灣偶像劇爆紅所帶起的效應。

原PO在PTT以「台北這巷子國外妹子都愛拍？」為題發文，他分享好幾張年輕美眉的照片，只見她們的照片都有一個共同點，就是都在台北市某一條巷子裡取景，而背景是台北101，這讓原PO相當疑惑為何每個國外的年輕女生來台灣，都要選擇這個地方拍照，「台北沒其他地方好拍照了嗎？一定要來這個小巷來拍」。

貼文引起不少討論，「跟古早你去香港一定要拍張在九龍城寨的相片一樣的道理吧」、「每天都很多觀光客在這邊拍，看標題就知道是講哪裡了」、「原來那裡這麼有名喔？」、「台灣人也會來拍」、「101=歐洲的比薩斜塔，在台北一定要的」、「這巷子就跟東京某個橋可以拍到整根晴空塔一樣意思」、「台灣的好處跟壞處就是重劃區跟舊市區很近，結果過條街就像換個世界，視覺衝擊，有出淤泥而不染的味道」。

據《NOWnews今日新聞》報導，這條巷子就位在台北市信義區松仁路253巷1弄，2011年台劇《我可能不會愛你》播出時，劇中男女主角談天的地點就在這裡，也因此當這齣戲爆紅後，這條巷子也就成為熱門的拍照打卡景點。

觀光景點 台北101

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