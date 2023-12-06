去50嵐買不到1特調！過來人貼「崩壞成品照」曝原因 網驚：以為嘔吐物

台灣飲料店林立且飲品選擇眾多，不少人都喜歡來上一杯解解饞。日前，一名女網友到連鎖飲料店50嵐消費，本想買一杯多多綠加椰果的「特調」，不料店員卻告知她「不行這樣加」，讓她困惑問「這個是總公司規定嗎？」。文章掀起討論，過來人也舉出3大原因，更有人貼出「特調成品照」直呼「賣相不好」。

一名女網友在Dcard上發文，近日她到50嵐買飲料，本想點一杯多多綠加椰果，但卻被店員以「會有沈澱物、不行這樣加」為由拒絕。原PO認為，多多綠就算不加椰果也會有沉澱，而且她當下也跟店員表示不介意，卻仍遭婉拒，原PO也沒想要再為難店員，便離開現場。

事後，原PO也困惑地問道，「我去過很多家都沒這個問題，這個是總公司規定嗎？有50嵐員工為我解答嗎？」，希望廣大的網友可以為她解惑。

文章引發討論，過來人也貼出「特調成品照」讓大家看看，更直言「會長這樣，賣相不好哈哈哈」，許多人也被照片嚇了一跳，「賣相真的很差欸，哈哈哈」、「嚇死，還以為嘔吐物」、「看起來像是我鮮奶茶常溫放兩天的樣子」。也有員工回應可能的原因，「唯一可能性就是POS機打不出來，打不出來＝總部禁止這樣販賣，所以就算客人說沒關係還是不能賣」。

50嵐員工也跳出來解答，因多多綠加椰果會產生變質，所以多半不建議顧客這樣搭配，「公司是說多多是酸的，碰到椰果會變質」、「我去總部上課時是教說多多分子間加上綠茶，所以分子間的空隙會變大，所以造成沈澱，椰果本身的汁液會讓他們間的空隙再變更大，所以沈澱速度會變很快、明顯」。