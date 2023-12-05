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機場接送變客運車票！花20萬跟團旅遊行程、飯店都不同 結局翻轉引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人出國旅遊會選擇跟團，將行程交由旅行社一手包辦。示意圖，圖片來源/ingimage
不少人出國旅遊會選擇跟團，將行程交由旅行社一手包辦。示意圖，圖片來源/ingimage

不少人出國旅遊會選擇跟團，將行程交由旅行社一手包辦，除了旅途中更加方便，也不用花心思煩惱旅程細節。不過作家黃大米日前在臉書發文分享朋友糟糕的出國經驗，朋友在疫情前跟團出遊，團費1人20萬元，不料到當地後發現，行程、飯店都和原先說的不同，更誇張的是說好的機場接送最後竟變成兩張統聯車票，黃大米聽完直呼，「20萬的團費遇到這樣的事情真的會氣炸」。

黃大米分享，朋友在疫情前與先生參加了1人20萬元團費的旅行團，原先旅行社業務表示會有機場機送服務，不料在出發前，卻收到兩張統聯到機場的車票，朋友當下傻眼質問業務，對方還表示「對啊，統聯的車票就是機場接送啊」，朋友氣憤問道「這是哪門子的機場接送？」並堅持對方須負擔這趟前往機場的計程車車資。

而在出國後，朋友卻發現行程跟先前說的都不一樣，對此領隊卻推託是因線控出錯，發成舊的行程檔案。朋友接著說道，通常旅行社都會事先說明住什麼飯店，萬一出狀況訂不到就換成同等級，結果每天住的地方都跟之前說的不一樣，雖然都同等級但不是比較爛就是比較遠。

真正讓朋友崩潰的是，某天旅行社表示住的地方是「五星飯店」，結果朋友上網查發現一個晚上僅1000多元，「我氣到吐血，雖然我們去的國家比較原始，但也不是這樣啊，我回來後就寫信去抗議」。不過回國後因為碰到疫情，旅行社大亂，直到半年後業務連絡朋友表示他收到抗議的信，並送了一盒餅乾表達歉意。

對此，黃大米詢問朋友究竟是哪家旅行社想要避雷，朋友表示「因為疫情已經倒了。」朋友也再三提醒，未來如果報名旅行社出國，一定要問清楚機場接送到底是統聯還是計程車，免得大家認知有落差。

貼文發布後，網友紛紛表示，「會倒是有原因的，但未必是疫情」、「還好已經倒了」、「難怪會倒，我還是覺得自由行比較爽」、「機場接送不是至少要特斯拉或Lexus嗎？統聯真的會氣炸」、「還是要找大間一點的旅行社比較有保障」、「統聯機場接送這一趴實在是驚呆了」、「到底哪家旅行社啦？有夠誇張的，難怪會倒」、「2個人40萬坐統聯，我也不能接受」。

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