新北耶誕城為何一堆「免費抱抱大軍」？ 原因曝光遭批：根本都看顏值挑

新北歡樂耶誕城每到年底便會聚集許多民眾到此同樂，眾人齊享耶誕氛圍，且每年新北市政府皆會推出不同主題燈區，不僅創意十足也更添新意。而日前一名網友經過耶誕城時，觀察到今年的耶誕城出現一種神奇現象，許多人高舉著手機，上方顯示著「免費抱抱」的字樣，讓他好奇提問，「到底為什麼要免費抱抱啊？」

原PO在Dcard發文分享，由於家裡住附近，幾乎每天都會經過耶誕城，前幾日路過發現許多年輕人舉著手機，上方顯示著「免費抱抱」的字樣發起抱抱活動，且影響到路過民眾行走通道造成阻塞，原PO疑惑發問，「到底為什麼要免費抱抱啊？還有加哀居的，家庭沒溫暖還是缺按讚數？」

實際上，「Free Hugs（免費擁抱）」起初是由澳大利亞人Juan Mann發起，他希望能透過擁抱杜絕冷漠，並向陌生人傳遞溫暖，而後受到各國網紅群起模仿。而在台灣，像是西門町、信義區等人潮流動多的地方，都能看到有人在街頭提供免費擁抱。

貼文發布後，引起許多網友熱烈回應，「跟風啊！Free Hugs用意變成換人氣，真的蠻奇葩的」、「跟風仔很愛跟風嘛」、「國外的大部分都會矇眼，台灣這樣根本是看顏值在挑」、「發起人看到這個一定會想把他們砍了」、「去年去也是一堆Instagram的，而且AirDrop沒關他們還會一直發送Instagram QR Code」、「笑死就屁孩行為啊」、「看不懂，這是什麼大型聯誼現場嗎」。

此外，也有網友表示，「上禮拜跟家裡的國中生一起去，他們也覺得這些人擋了大家的路，包包還亂丟地上根本莫名其妙」、「我昨天也遇到，很擋路又很吵」、「今天還遇到一群屁孩拍視頻慫恿朋友去和女生抱抱的樣子，擋在路中間踩到我還不會說抱歉繼續在那裡玩」、「他們是成群結隊的，很擋路」、「耶誕城就夠多人夠擠了，還一堆5678擋在路上」、「人已經那麼多了，到底是在擋什麼路」。