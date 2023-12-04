去健身房是好投資？ 他列「8大優點」：還有女生主動認識我

近年來健身風潮盛行，許多人為了擁有更好的體態和更強壯的體魄，會定期到健身房鍛鍊身體。一名網友便列出去健身房的8大優點，包括培養興趣、擴展人脈、省下電費等，甚至還能因此認識異性，「去健身房其實很省，也是很好的投資」。

原PO在Dcard發文表示，他每天去健身房，月費是1099元，換算下來平均一天大約36元，「平均每個月1000出頭的費用對生活其實沒什麼壓力，很多人電話費、菸錢就超過了，更別說健身是讓你更健康的地方。」接著他也分享，一天36元上健身房能帶來的好處：

1. 洗澡：省水錢、瓦斯、電費、不用洗毛巾，還能用免費的沐浴乳和洗髮精。

2. 培養興趣：吃大餐、看電影、唱歌、喝酒等社交活動都要花很多錢，但運動不用，且運動完會覺得很舒壓，隔天身體酸痛也不會想出去玩。

3. 省下電費：健身房有空調，可以省下夏天在家吹冷氣、冬天開暖氣的電費。

4. 免費的社交場合：在健身房能認識比較正面，或有共同嗜好的人，如果剛好認識健身練的不錯的朋友，還能省下一些教練課。

5. 省下餐費：每天練到很累，不會想喝飲料或吃垃圾食物，頂多喝乳清補充蛋白質，為了控制飲食也會減少平時吃大餐的次數。

6. 免費廚藝升級：為了練身材，時常會需要自己備餐，因此會上網找食譜，每天練習做菜。

7. 省下醫療費：有運動習慣和良好飲食習慣，基本上不會有病痛，只會有痠痛。

8. 培養客戶關係：如果從事業務相關，可以找客戶一起運動，不用另外約咖啡廳，他個人因為健身多了不少生意。

原PO強調，真的很鼓勵大家多去健身，健身房其實沒那麼貴，不要因為擔心浪費錢就卻步，「不要再説沒錢健身了，領最低基本薪資都負擔得起，生活周遭還有很多浪費錢的行為，戒掉可以省更多錢。讓自己體態、體力、形象、心理都維持好狀態，長期對收入也會有正向的影響。」他也補充，去健身還有可能認識異性，「因為健身有女生主動認識我，難道不值得投資嗎？」

文章底下網友紛紛留言，「健身房我覺得可以，但某連鎖在拉黑素質」、「健身房的確是不錯的地方，煩的是會有教練在找業績，打擾運動」、「健身要適度，適度吸引異性，過度吸引同性」、「開始運動之後發現真的好處超多」。不過也有人提醒，「最好別用健身房的洗髮精跟沐浴乳，因為供應商的製造工廠看到現場你會想吐」。