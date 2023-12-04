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他見IG整排露營動態好奇問「哪點吸引人？」 網揭3原因：是裝備競賽

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，經常看到有人分享露營照片，好奇詢問「露營吸引人的點在哪？」。示意圖／ingimage
網友表示，經常看到有人分享露營照片，好奇詢問「露營吸引人的點在哪？」。示意圖／ingimage

近幾年台灣十分流行露營，各種不同風格的露營區也接連出現。有網友在PTT表示，他最近一打開社交平台，都會看到許多人在分享露營的照片，於是好奇發問「露營吸引人的點在哪？」

原PO透露，他最近只要一打開Instagram，就會看到一整排與露營相關的限時動態，像是用卡式爐煮飯或一群人唱歌聊天。不過他認為，好友在社交平台上分享的部分露營活動與露營場關係不大，好奇詢問「有沒有露營愛好者可以分享一下，露營吸引人的點在哪？」

貼文底下，許多網友指出，與親朋好友愜意的在大自然聊天，十分舒服，「看山看海，舒服」、「可能就想要給小朋友不一樣的成長回憶吧」、「營地選擇比裝備重要，好景、營區規劃合理、盥洗方便就舒服7成了」、「如果在沒有網路的地方，偶爾露營還是不錯的」、「跟小孩、家人朋友在野外玩耍閒聊很棒啊」。

但也有網友認為，露營裝備價格昂貴，是不少人用來炫富的方式，「炫富，秀裝備啊」、「裝備競賽」、「主要是拍照炫耀…」、「主要是炫耀自己生活品質」、「炫富啊～露營裝備都不便宜」。

另外，還有民眾表示，裝飾自己的帳棚是很有趣的事，「可以滿足自己愛搬家的癖好」、「自己搭比較有趣啊」、「可能因為現在人花個兩三千萬還不見得能買到理想中的房子，相較之下，露營花個10萬內可以完全長成你喜歡的樣子」。

PTT 露營區

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