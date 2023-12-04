夜市人氣不如從前？一票人嘆不如吃餐廳：又貴又吃不飽

許多台灣人都很愛逛夜市，品嚐雞排、地瓜球、蚵仔煎等許多平價小吃。不過近日有一名網友分享，他以前很愛逛夜市，但現在卻覺得夜市的吸引力不如從前，好奇詢問眾人原因，「大家還記得以前夜市的賣點是什麼嗎？」

原PO在PTT發文表示，以前常常去逛夜市，但現在卻逐漸覺得夜市越來越沒有吸引力，「也不是現在不會去也是，只是頻率比起來真的差滿多的」。原PO認為，可能是因為現在很多東西不需要特別去夜市，平常都買得到，減少誘因，「但總覺得還有其他原因」。

文章引發網友討論，許多人認為最大賣點是「平價」，「便宜、方便、走路就到」、「便宜、吃粗飽、散步」、「便宜選擇多」、「CP值高」、「以前夜市有很多攤位可以玩，很多便宜簡單的東西可以吃，各種眼花撩亂的東西可以逛，爸媽帶小孩或是學生、年輕情侶去都可以玩得很盡興」。

不少網友感嘆，現在夜市的價格越來越貴，「以前夜市都銅板美食，便宜就能吃飽，現在要吃得飽跟一家不錯的餐廳差不多貴」、「以前可以從頭吃到尾，現在吃一樣就覺得太貴」、「現在很貴又不一定好吃，還都吃不飽」、「現在逛一圈花的錢不如吃餐廳」。也有人認為，現在的夜市攤販類型太單一，「以前便宜多樣化，能吃能玩能買雜貨用品，現在都著重在吃，而且都重複的東西」。