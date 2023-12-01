他曝日本超狂「除雨水神器」好用又環保 一票人狂讚：比傘套好多了

台灣是多雨氣候，當雨天民眾帶著溼答答的雨傘進入室內，難免擔心給店家留下一攤雨水，影響觀感，因此在台灣許多場所的入口皆擺設雨傘套，供民眾使用。不過一名網友分享，日前前往日本旅遊，發現日本人很少使用雨傘套，即使放置一旁也幾乎無人取用，反而多使用擺放在門口的雨傘除水器將雨滴抖落，相當環保。

原PO在FB社團「日本自由行討論區」發文分享，以往至日本旅遊時遇到大雨，大多會前往附近的百貨公司躲雨，當時原PO發現，當地人幾乎都不用雨傘套，而是使用擺放在一旁的雨傘除水器，裡頭兩側皆有強力吸水布，透過抖動、旋轉將雨水甩落，比起使用塑膠傘套更加環保。

貼文一出，許多網友紛紛表示，「傘套真的很浪費塑膠」、「這個真的很棒」、「真希望台灣也能有這樣的東西，更重要的是有更多人也能理解環保的重要性」、「超棒，台灣可以參考」、「這個比傘套好多了，我也寧可這樣甩」、「其實傘套真的很浪費，而且也不好用」、「好環保的設計」、「這樣的設計感覺不錯耶」、「真的是超貼心的設計」。

而有網友表示，近期在台北有看過同樣的雨傘除水器，「台北101有喔」、「前幾個月在台北的百貨公司都有看到雨傘除水器」、「我在行天宮看過，而且圖示說明的很清楚」、「中正紀念堂也有，很不錯」、「中山誠品之前也有看過，只是大家都把傘插在那」，對此，原PO直呼，目前台灣的雨傘除水器還很少，希望未來能更加普及。