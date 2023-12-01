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懼高症不能上！廁所設在2層樓高天空步道 網驚：嚇到尿褲

聯合新聞網／ 綜合報導

原PO分享一張在天空步道上的廁所，高度2層樓，讓人看了皮皮剉。 圖擷自騎車環島趣
原PO分享一張在天空步道上的廁所，高度2層樓，讓人看了皮皮剉。 圖擷自騎車環島趣
廁所是件私人又隱密的事，但若是在戶外上廁所，而且地點又是高空中，相信不少人都會「皮皮挫」。有網友在臉書分享一張廁所的照片，不過地點不是在室內，而是在戶外一處天空步道上，兩層樓的高度讓不少人看了嚇出一身冷汗。

從這名網友在臉書「騎車環島趣」分享的照片看到，這處廁所在天空步道上，「地板」是鐵網製成，馬桶則是蹲式廁所，旁邊還有小便斗以及洗手台。廁所四周沒有牆壁，但看出去卻是一望無際的大自然美景，只不過位置相當高，讓許多人看了不寒而慄。

照片引起眾人熱議，「這一拉真的是通體舒暢、心曠神怡」、「有上昇氣流的時候，還可以洗臉」、「這上廁所真是一大享受，可解放又可欣賞風景」、「好刺激的廁所」、「這上完廁所不用擦，因為會自然風乾」、「通風不會有臭味，風景好、空氣好」、「是不是有君臨天下的感覺？」、「門口是不是有需要簽名的文件啊，生死狀」、「在這裡視野很好，方便又放空」、「好棒的環境啊！上完肯定身心舒暢」。

還有不少人看了覺得超恐怖，「這有人敢上洗手間嗎？」、「這是嚇到挫屎吧」、「感覺邊上邊抖…然後會岔開」、「有懼高症的人絕對會害怕」、「還沒到位，就已經嚇到褲子溼了」、「這個廁所應該不會有上不出來的問題，嚇都讓你嚇出來」、「上不出來，沒有安全感」、「夭壽喔⋯我寧願尿褲子」、「要去這個廁所是不是要先練膽子」。

據《鏡週刊》報導，這處高空廁所就位在屏東縣泰武鄉，當地民宿業者蓋了兩層樓高的天空步道，廁所就在步道的盡頭。民宿業者表示這是貨真價實的廁所，還有化糞池，所以真的可以使用。

環島 廁所

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