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台式飯糰要「捏一捏」？眾人曝2原因：這是對飯糰的尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，吃傳統台式飯糰時，都會習慣邊吃邊捏。示意圖／聯合報系資料照
一名網友分享，吃傳統台式飯糰時，都會習慣邊吃邊捏。示意圖／聯合報系資料照

台灣早餐店裡絕對少不了傳統的「台式飯糰」，滿滿的餡料包在一起，十分美味又有飽足感。一名網友分享自己吃台式飯糰時，總會習慣邊吃邊捏，將所有配料捏緊，好奇詢問眾人是否跟他一樣，「吃台式飯糰要一邊吃一邊捏捏？」

原PO在PTT發文表示，台式飯糰裡面會有油條、鹹菜、肉臊、肉鬆等配料，媽媽總說要「邊吃邊捏」，因此他長大後依舊維持這個習慣，吃之前要捏一下，一邊吃也要一邊捏緊，「吃完還要把袋子裡的肉鬆往嘴巴倒乾淨，才是對台式飯糰的尊重」，並詢問網友們「吃台式飯糰時也會邊吃邊捏嗎」？

文章引發熱烈討論，許多網友解釋，吃飯糰會習慣捏一捏，主要是因為「有的料太多飯不夠包，有的是飯黏性不夠所以要捏緊」，「捏捏比較好掌控，不捏的話白飯分頭行動很麻煩」、「我家這邊的飯糰料多到一開始就有點散」、「料太多吃一吃都會散」、「不捏會整個散掉，料噴整個袋子」、「捏是鬆掉要把料壓回去」、「飯少料多」、「糯米煮的黏性不夠，咬一咬就散掉了」。

不過，也有人沒聽過吃飯糰要邊吃邊捏，「從來沒聽說要捏」、「從來沒有這樣試過」、「根本沒捏的這種習慣」。還有過來人表示，其實捏的緊實程度也會影響飯糰口感，「捏太緊的反而難吃」、「一開始就捏到不會散的反而不好吃」、「糯米比較適合捏緊後跟其他配料混在一起吃」。

飯糰 早餐店

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