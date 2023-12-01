快訊

亞錦賽／王貞治到了！2日為台北大巨蛋投出歷史性第1球

日職／吳念庭動念返台有和家人討論 當年1個轉念又多拚了4季

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他好奇什麼食物貴又不好吃？ 全場指名這1樣：有股瓦斯味

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO點名三種自認為貴又不好吃的食物，引起眾人熱議。 示意圖／ingimage
原PO點名三種自認為貴又不好吃的食物，引起眾人熱議。 示意圖／ingimage

美食人人愛，不論是平價或高檔，只要好吃就值得，不過有一名網友在PTT發文提問「什麼貴的食物其實沒有很好吃？」對此，他還舉例3種自己覺得CP值不高的食物，貼文一出引起熱議，這一食材更是最多人點名「吃不懂」。

原PO在PTT發文，舉出3種自認為不好吃但大家都認為高檔的食物，第一種是「鮭魚卵」，他覺得吃起來鹹鹹的，實在不懂好吃在哪裡；第二種是「海膽」，原PO透露曾經在日本北海道吃過，覺得有很重的藥水味；第三種是「鮑魚」，雖然不像前兩種評價那麼差，但也覺得吃起來很普通。原PO自嘲可能自己是垃圾嘴，路邊的滷肉飯、乾麵還是最對他胃口。

不少鄉民也點名幾種不喜歡的食物，「烏魚子、現刨的黑松露白松露、魚子醬，都不怎樣」、「金箔」、「魚翅絕對名列前茅」、「燕窩，噁心」、「麝香貓咖啡」、「海膽，口感整個噁噁噁」、「鵝肝吧，就是死鹹而已」、「鵝肝醬，覺得很難吃」、「鵝肝醬肥肥也是吃不懂」、「烏魚子，死鹹又硬」、「烏魚子，黏牙又不好吃」、「烏魚子，鹹死了」。

當中最多人認為松露味道最怪，「松露，有股瓦斯的味道」、「松露，味道好怪」、「松露+1，無法欣賞」、「松露，那味道還是很難接受」、「有次點松露義大利麵，我以為是淋了機油」、「不懂品嚐松露，之前去吃高檔無菜單料理，現刨，我是憋氣硬吞下去的」、「松露吃不懂，香菇還比較好吃」、「松露很臭」。

美食 海膽

延伸閱讀

吳欣盈嗆記者提問是剝削女權 PTT傻眼「關父權啥事？」

「2023西港胡麻節」12月2日飄香登場 由美食達人李鴻裕區長帶你走踏西港吃美食

高雄手搖店女店員爆紅 大眼正妹電暈全場吸引1.8萬人狂按讚

Ozone狂嗑夜市小吃一晚增重20kg 獲封美食代言人

相關新聞

台式飯糰要「捏一捏」？眾人曝2原因：這是對飯糰的尊重

台灣早餐店裡絕對少不了傳統的「台式飯糰」，滿滿的餡料包在一起，十分美味又有飽足感。一名網友分享自己吃台式飯糰時，總會習慣邊吃邊捏，將所有配料捏緊，好奇詢問眾人是否跟他一樣，「吃台式飯糰要一邊吃一邊捏捏？」

他好奇什麼食物貴又不好吃？ 全場指名這1樣：有股瓦斯味

美食人人愛，不論是平價或高檔，只要好吃就值得，不過有一名網友在PTT發文提問「什麼貴的食物其實沒有很好吃？」對此，他還舉例3種自己覺得CP值不高的食物，貼文一出引起熱議，這一食材更是最多人點名「吃不懂」。

公共廁所用「蹲式」還「坐式」？ 這一派大讚：更符人體工學

出門在外難免碰到生理需求，因此各大公共場所都盡可能將公共廁所規劃完算，而常見的馬桶包含坐式馬桶及蹲式馬桶，讓民眾根據個人習慣使用。不過，有網友發現蹲式馬桶似乎越來越少見了，引發熱議。

男生「很MAN」成非主流？他指：這類型更夯 網反曝最大關鍵

韓劇風靡全球，韓國男星花美男形象深受歡迎，有網友好奇「現在很man的男生是不是比較沒市場？」有人認同表示「現在小奶狗比較受歡迎」，但也有人直言「帥才是重點」。

吳欣盈嗆記者提問是剝削女權 PTT傻眼「關父權啥事？」

民眾黨副總統參選人吳欣盈爭議不斷，除被質疑雙重國籍外，面對媒體提問「參選是否與家人討論？」時，甚至回嗆「你當記者問過爸媽嗎？」，直指媒體的問題是剝削女權。PTT網友討論，「到底關父權什麼事？要選副總統的人在囂張什麼？」有網友笑稱「不然小公主名號哪來的？」

壞了也值錢！1家電回收最高賣到700元 網驚呼：怎不早說

家中電器壞掉，不少人都會找人來維修或汰換，不過有一名女網友換了新的熱水器後，原本廠商要將舊的收走，但她決定自行拿去回收場丟，沒想到卻發現還能賣錢，讓她提醒大家不要傻傻地把壞掉的熱水器交給廠商帶走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。