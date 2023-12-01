他好奇什麼食物貴又不好吃？ 全場指名這1樣：有股瓦斯味

美食人人愛，不論是平價或高檔，只要好吃就值得，不過有一名網友在PTT發文提問「什麼貴的食物其實沒有很好吃？」對此，他還舉例3種自己覺得CP值不高的食物，貼文一出引起熱議，這一食材更是最多人點名「吃不懂」。

原PO在PTT發文，舉出3種自認為不好吃但大家都認為高檔的食物，第一種是「鮭魚卵」，他覺得吃起來鹹鹹的，實在不懂好吃在哪裡；第二種是「海膽」，原PO透露曾經在日本北海道吃過，覺得有很重的藥水味；第三種是「鮑魚」，雖然不像前兩種評價那麼差，但也覺得吃起來很普通。原PO自嘲可能自己是垃圾嘴，路邊的滷肉飯、乾麵還是最對他胃口。

不少鄉民也點名幾種不喜歡的食物，「烏魚子、現刨的黑松露白松露、魚子醬，都不怎樣」、「金箔」、「魚翅絕對名列前茅」、「燕窩，噁心」、「麝香貓咖啡」、「海膽，口感整個噁噁噁」、「鵝肝吧，就是死鹹而已」、「鵝肝醬，覺得很難吃」、「鵝肝醬肥肥也是吃不懂」、「烏魚子，死鹹又硬」、「烏魚子，黏牙又不好吃」、「烏魚子，鹹死了」。

當中最多人認為松露味道最怪，「松露，有股瓦斯的味道」、「松露，味道好怪」、「松露+1，無法欣賞」、「松露，那味道還是很難接受」、「有次點松露義大利麵，我以為是淋了機油」、「不懂品嚐松露，之前去吃高檔無菜單料理，現刨，我是憋氣硬吞下去的」、「松露吃不懂，香菇還比較好吃」、「松露很臭」。