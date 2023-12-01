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公共廁所用「蹲式」還「坐式」？ 這一派大讚：更符人體工學

聯合新聞網／ 綜合報導
現在公共廁所包含坐式馬桶及蹲式馬桶。 示意圖／Ingimage
現在公共廁所包含坐式馬桶及蹲式馬桶。 示意圖／Ingimage

出門在外難免碰到生理需求，因此各大公共場所都盡可能將公共廁所規劃完算，而常見的馬桶包含坐式馬桶及蹲式馬桶，讓民眾根據個人習慣使用。不過，有網友發現蹲式馬桶似乎越來越少見了，引發熱議。

一名網友在PTT以「為什麼蹲式馬桶漸漸式微了」為題發文，表示自己無論是在學生時期，或當兵期間，廁所都是蹲式馬桶。對他而言，蹲式馬桶可以避免與他人接觸，較為衛生，但現今大多數的家庭，以及公共廁所幾乎多為坐式馬桶，讓他好奇是否因為過去多起廁所偷拍事件，導致蹲式馬桶式微。

網友們推測因應人口老化，許多老人膝蓋不適合蹲，加上蹲式馬桶很容易「對不準」，導致清潔不易，「人老了蹲一個都會站不起來」、「很考驗腿力不好的，蹲一個起不來就糟了」、「容易腳麻」、「掃過蹲式廁所的就知道很多人直接炸的到處都是，連牆上都能炸」。

但也有網友認為蹲式馬桶可以避免與他人接觸，更加衛生，且蹲著上廁所其實更符合「人體工學」，「拒絕外面的座式，超噁」、「外面只找蹲式，衛生多了」、「蹲姿才是排便順暢的姿勢，坐式你等著痔瘡」、「蹲式的還比較符合人體工學」。但也有網友反駁「蹲式」較為衛生的觀點，「現在都有附酒精擦坐墊了」。

馬桶 廁所

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