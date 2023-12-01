男生「很MAN」成非主流？他指：這類型更夯 網反曝最大關鍵

韓劇風靡全球，韓國男星花美男形象深受歡迎，有網友好奇「現在很man的男生是不是比較沒市場？」有人認同表示「現在小奶狗比較受歡迎」，但也有人直言「帥才是重點」。

一名網友在PTT以「現在很man的男生是不是比較沒市場？」為題發文表示，受到韓劇影響，韓國男星都比較偏向花美男類型，書生型的臉蛋搭配高壯身材，深受年輕女性青睞，導致粗獷外型市場縮小。

韓國男星李到晛。圖／摘自COVERNAT facebook & instagram

其他人則留言「現在女生都是選寵物，就是小奶狗」、「如果你是從女性向的ACG作品來看，你應該是對的，大多數出現在ACG裡的帥哥，都不會是粗獷大叔的路線」、「你看小學國中高中班上受歡迎的男生大部分都是皮膚白皙秀氣型男生吧，十幾年來都這樣，我還真沒遇過女生喜歡man型的年代呢」、「喜歡man型台男的女生是少數，或是直接找洋男了，一堆自以為man的台男實際上只是不修邊幅而已」。

但也有人留言「正好相反，man才有市場」、「沒這回事，你看看馬東石」、「健身房這麼流行你說有沒有市場，我看你是不知道健身教練吃多好」、「甲甲很愛」。不過有更多網友認為，長相才是重點，紛紛留言「總覺得推文把醜跟man混為一談」、「看臉」、「帥才是重點」。