吳欣盈嗆記者提問是剝削女權 PTT傻眼「關父權啥事？」

民眾黨副總統參選人吳欣盈爭議不斷，除被質疑雙重國籍外，面對媒體提問「參選是否與家人討論？」時，甚至回嗆「你當記者問過爸媽嗎？」，直指媒體的問題是剝削女權。PTT網友討論，「到底關父權什麼事？要選副總統的人在囂張什麼？」有網友笑稱「不然小公主名號哪來的？」

吳欣盈29日出席桃園造勢活動，被媒體問及是否與家人討論擔任副手一事時回應，「你當記者問你爸媽了嗎」，並進一步質疑，此提問是否在剝削女權，因為在父權社會下，難道女生要做決定是否就要先問男人、先生、父親。

一名網友在PTT發文表示，吳欣盈的回答「滿瞎的」，他不解表示，「（參選有無跟家人討論）到底關父權什麼事？」，加上吳欣盈回答記者的表情非常囂張，語氣更是讓人覺得很不屑。

該網友表示，吳欣盈中文還要夾雜英文，就是職場上大家最討厭、最假的說話模式，他質疑，「你不是要選副總統、當人民公僕嗎？是在跩什麼？」

其他人則留言「看過影片真的蠻囂張的」、「不然你們以爲大公主名號哪來的」、「小公主捏，你敢嘴？這是人家跟美國爸爸的事」、「跟柯文哲很搭」、「柯粉就喜歡這味的」、「有錢人家的公主，脾氣壞一點又如何」、「很典型的公主病症狀」。

還有人留言「不用看影片，看文字就知道高高在上了」、「如果DPP立委這樣回話早就被洗1000篇了」。不過也有人表示「我覺得記者的問題也滿白痴的」、「蔡英文、賴清德也是這樣啊！有啥區分？」、「順便教育了記者，這就是霸氣」。

有人認為她說的也沒錯，要做什麼關她父母屁事，「不過她大可以直接說『父母就算不支持我也會祝福』、『成年人自己對自己做的決定負責才是重點』，嗆記者就有點...，以為自己已經選上了嗎？」

柯競辦發言人戴于文針對吳欣盈雙重國籍疑慮一事澄清，吳欣盈多年前受訪時就表明已放棄美國國籍，就任立委也不得有雙重國籍，登記為副總統參選人後，中選會會清查。