壞了也值錢！1家電回收最高賣到700元 網驚呼：怎不早說

家中電器壞掉，不少人都會找人來維修或汰換，不過有一名女網友換了新的熱水器後，原本廠商要將舊的收走，但她決定自行拿去回收場丟，沒想到卻發現還能賣錢，讓她提醒大家不要傻傻地把壞掉的熱水器交給廠商帶走。

這名女網友在PTT發文表示，因為家裡的熱水器壞了，於是找廠商來換新的，技師安裝完後準備要把壞掉的帶走，原PO詢問回收會不會有錢，但對方回應「沒有哦，純粹方便客戶啦」，不過她還是將舊的熱水器留下來，決定要拿去回收場。

原PO沒有想到拿到回收場後，竟然還能拿到400元，回到家上網一查，還發現有鄉民賣到700元，讓他相當訝異。她提醒大家，換完熱水器後，千萬不要傻傻地把壞的交給廠商回收，自己載去回收場賣，拿到的錢還能多吃10塊雞排。

不少第一次聽到的人都相當驚訝，「震驚…妳怎麼不早PO」、「虧！我的熱水器被拿走」、「真的！就被拿走了，後來才發現可以回收」、「原來這麼值錢！感謝分享」、「我的被收走了，他講得很好心」、「誇張！難怪我上次放騎樓貼廢棄物，還沒叫清潔隊，10分鐘就不見了」、「長知識了，謝謝」。

還有內行人透露是因為熱水器有銅管，所以回收價比較高，「裡面有銅管啊」、「要看裡面有多少銅」、「銅很貴」、「銅管可以換錢啊」、「裡面零件東西換一換就可以二手賣了，而且熱水器裡面金屬較多，比較有價」、「強制排氣比較沒價，傳統銅的700正常」、「紅銅一公斤210。黃銅一公斤100」、「吃瓦斯、天然氣的才有，基本500，銅價高時6、700都有，儲熱式沒有價」、「裡面有銅熱水管、有電線，都是值錢的好」。